Jardinería: qué son las flores de Bach y cuán efectivas son en realidad

Estas flores se cultivan en entornos naturales, alejados de la contaminación. El método de elaboración es simple pero meticuloso: las flores se recogen en su punto álgido de floración y se someten a dos procesos principales: el método solar (se dejan en agua al sol durante horas) o el de ebullición. Luego, el líquido se conserva en brandy y se diluye para su uso.

La importancia de consultar a un especialista

Aunque las Flores de Bach son de origen natural, su uso debe ser supervisado por un profesional. Un terapeuta especializado puede recomendar la esencia adecuada según el estado emocional de cada persona. Además, aunque no tienen efectos secundarios graves, podrían generar reacciones en personas sensibles o con determinadas condiciones de salud.

Es fundamental entender que las Flores de Bach no sustituyen tratamientos médicos. Son una terapia complementaria, pero no reemplazan la atención profesional ante problemas psicológicos o físicos. De hecho, no hay evidencia científica suficiente que respalde la eficacia de las flores de Bach para tratar síntomas físicos o psicológicos y, hasta el momento, sus efectos no son superiores al de un placebo. Ante cualquier duda, siempre es recomendable consultar a un médico./Muy interesante.