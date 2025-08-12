Energía y hogar

Jardinería: qué planta evitar en casa según el feng shui

En jardinería, el feng shui advierte sobre una planta que atrae soledad y fracaso si está dentro del hogar. Descubrí cuál es y cómo ubicarla.

 Por Analía Martín

Si practicás jardinería siguiendo la filosofía del Feng Shui, debés saber que no todas las plantas transmiten energía positiva. Esta tradición oriental advierte que algunas especies pueden alterar la armonía del hogar, por lo que es esencial identificar cuáles evitar en interiores. Una, aunque hermosa, simboliza soledad y aislamiento.

La hortensia y su simbolismo en el feng shui

La hortensia es muy apreciada por sus flores grandes y coloridas, y es habitual verla en patios y jardines. Sin embargo, el feng shui la vincula con la soledad, el fracaso y el aislamiento. Por eso, se recomienda no colocarla en el interior de la casa, ya que podría influir negativamente en el flujo de energía.

Si te gustan sus flores, la solución está en ubicarla en exteriores, como patios o balcones, donde no interfiera con la armonía interna del hogar. El feng shui busca que cada elemento potencie la energía positiva, y la ubicación correcta de las plantas es una parte esencial de ese equilibrio.

  • Cactus: sus espinas simbolizan agresión y pueden frenar la energía positiva en interiores.
  • Bonsái: su crecimiento limitado representa una vida estancada, sin avance.
  • Aloe vera: aunque medicinal, sus hojas puntiagudas pueden generar tensión en ambientes cerrados.
Jardinería: qué planta evitar en casa según el feng shui

El rol de la ubicación en la energía del hogar

El feng shui enseña que la energía fluye según la disposición de los objetos, incluyendo plantas. Un elemento mal ubicado puede bloquear el chi positivo y propiciar un ambiente denso. Colocar las plantas en el lugar correcto no sólo preserva la energía, sino que también puede atraer bienestar y prosperidad.

Jardinería: qué planta evitar en casa según el feng shui

La hortensia y otras especies con simbolismo negativo no deben eliminarse por completo; basta con ubicarlas en un sector exterior donde su energía no interfiera con la vida diaria. Así, se logra un hogar equilibrado, estético y en armonía con la naturaleza./TN.

