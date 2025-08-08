Jardinería: el truco del laurel en la bacha que te sorprenderá

La jardinería no sólo se basa en cultivar plantas por su valor estético o emocional. También ofrece trucos útiles que pueden aplicarse en el hogar. Uno de los más curiosos y efectivos es poner hojas de laurel en la bacha, una práctica sencilla que ayuda a mantener el ambiente limpio, libre de plagas y con buen aroma.

Jardinería práctica Aunque el laurel es muy conocido por su uso en la cocina, también se ha ganado un lugar en los trucos caseros. Sus propiedades antibacterianas y repelentes lo convierten en un excelente recurso para mantener las cañerías limpias y libres de insectos. Cuando se coloca en las bachas, ayuda a prevenir malos olores y a evitar acumulación de bacterias en zonas húmedas.

Además, esta hoja aromática ayuda a descomponer residuos orgánicos en las cañerías, lo que reduce el riesgo de obstrucciones sin recurrir a productos químicos agresivos. Una manera ecológica y económica de sumar bienestar al hogar. Si te interesa este tipo de soluciones, podés ver otros trucos caseros para el hogar en Sitio Andino.

hojas de laurel, jardinería Jardinería: el truco del laurel en la bacha que te sorprenderá Cómo colocar el laurel en la bacha Hay distintas formas de aprovechar los beneficios del laurel en la limpieza del hogar. Una opción práctica es hervir las hojas en agua y verter la infusión por la bacha. Esta preparación natural actúa como un desinfectante suave, ideal para eliminar hongos y bacterias acumuladas.

bacha de cocina Jardinería: el truco del laurel en la bacha que te sorprenderá También puede colocarse directamente una o dos hojas secas de esta planta en el desagüe. Otra variante es quemar hojas de laurel para liberar su aroma, lo que además de perfumar el ambiente, actúa como repelente natural para insectos y energiza el hogar. Este pequeño hábito no sólo ayuda al mantenimiento del hogar, sino que se alinea con prácticas sustentables y conscientes. Una solución simple, efectiva y aromática que cada vez más personas adoptan en su rutina diaria./La Gaceta.

