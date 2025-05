Demi Moore a los 62: La verdad detrás de su dieta cruda que desafía el envejecimiento.

Aunque Demi Moore no ha hablado de su plan alimenticio con frecuencia en los últimos años, se sabe que sigue una dieta basada en el veganismo crudo , según fuentes como el Daily Mail . Este tipo de alimentación está centrada en consumir alimentos que no superan los 118 grados Fahrenheit en su preparación, buscando preservar al máximo los nutrientes .

Los pros y contras de la dieta cruda

O3JTA77X4JFJPMK5UMTVRZKYY4.avif

La dieta cruda y vegana ha sido defendida por aquellos que creen que este enfoque maximiza la disponibilidad de algunos nutrientes, aunque algunos expertos advierten sobre la necesidad de cuidar la ingesta de vitaminas y minerales esenciales, como calcio, vitamina D y proteínas, que pueden ser más difíciles de obtener sin una planificación adecuada.

La opinión de los expertos

Jessica Cording, nutricionista registrada y autora de The Little Book of Game-Changers: 50 Healthy Habits for Managing Stress & Anxiety, señala que una dieta cruda bien planificada puede ser saludable, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar deficiencias nutricionales.

Un enfoque integral a la salud

Además de la cuestión nutricional, la seguridad alimentaria es otro aspecto que las personas que siguen dietas crudas deben considerar cuidadosamente.

La sobriedad como una prioridad en su vida

La sobriedad ha sido otro tema relevante en la vida de Demi Moore. La actriz ha sido abierta acerca de su batalla personal con las adicciones. En una entrevista con The New York Times, compartió que después de casi 20 años de sobriedad, atravesó un periodo de desvío, pero que en la actualidad lleva más de 12 años libre de alcohol.

Lecciones de una lucha constante

Moore explicó que, tras abrir la puerta a una recaída en 2012, la lucha para mantenerse sobria fue una de las más difíciles de su vida. Sin embargo, se siente ahora "emocionalmente sobria", lo que para ella significa vivir una vida auténtica y enfrentarse a sus emociones sin recurrir a sustancias para anestesiarlas.

Ejercicio moderado y aceptación del envejecimiento

Aunque Demi Moore ha estado asociada con el fitness, su relación con el ejercicio ha sido compleja. En su libro Inside Out: A Memoir, la actriz reveló que en los años 90 desarrolló una obsesión por el ejercicio, lo que llegó a convertirse en un problema. Eventualmente, comprendió que no podía seguir luchando contra su cuerpo ni contra su peso, y decidió hacer las paces consigo misma. "Comencé dejando de hacer ejercicios duros. Nunca volví al gimnasio de casa. Ese cuarto ahora es mi oficina", escribió.

Q4RIL6A53BF4NHIMB5GAZNPVC4.avif

Un nuevo enfoque al movimiento

En la actualidad, Moore se ha despojado de la obsesión por el cuerpo perfecto y ha adoptado un enfoque más relajado del ejercicio. A menudo se la ve haciendo pilates, una actividad que disfruta junto a sus hijas, lo que refleja una relación más saludable con el ejercicio.

La aceptación del envejecimiento

A medida que ha ido cumpliendo años, también aprendió a aceptar los cambios que el envejecimiento trae consigo. En una entrevista con Kelly Ripa’s Let’s Talk Off Camera en abril, la actriz habló sobre su piel más flácida, algo que nunca había considerado en el pasado. En un tono de humor, comentó que solía ser un poco arrogante al respecto, pero que ahora, al experimentar esos cambios en su propia piel, comprende mejor la perspectiva de sus amigos más mayores.

XPVTSDOGUUKL7YXRAAR3VM7XQY.jpg

Vulnerabilidad que inspira

Esta aceptación de los signos del envejecimiento es una de las muchas reflexiones que Demi Moore comparte con su público, mostrando una vulnerabilidad que la conecta aún más con sus seguidores.

Un legado de autenticidad

Demi ha demostrado ser un ejemplo de transformación, no solo en su carrera, sino también en su vida personal. A través de sus decisiones alimenticias, su lucha por la sobriedad y su aceptación del envejecimiento, ha enseñado a sus seguidores que la salud y el bienestar son un equilibrio que involucra tanto el cuerpo como la mente, según publica Infobae.

El camino hacia la paz interior

Ya sea con una dieta cruda vegana, un enfoque más moderado al ejercicio o su firme compromiso con la sobriedad, Moore continúa siendo un modelo de perseverancia y autocomprensión, una lección para aquellos que buscan encontrar paz en su propia piel.