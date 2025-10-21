Cómo las plantas logran “sentir” su entorno sin tener cerebro

En el universo de la jardinería, las plantas no sólo decoran y purifican el aire : también perciben el mundo que las rodea . Aunque carecen de sistema nervioso, son capaces de captar la luz, los sonidos, el contacto o las amenazas, adaptando su comportamiento de forma sorprendente. Un proceso silencioso, pero vital para su supervivencia.

Las investigaciones actuales en biología vegetal confirman que las plantas reaccionan ante su entorno de formas mucho más complejas de lo que se pensaba. A través de sensores ubicados en las membranas de sus células, detectan variaciones en la luz, la temperatura o la humedad. Estas señales se transforman en impulsos eléctricos que activan respuestas internas.

Charles Darwin ya había observado que las raíces se orientaban hacia la humedad y que las hojas se movían buscando la luz. Hoy, los estudios modernos demuestran que estos movimientos no son aleatorios, sino respuestas coordinadas basadas en información ambiental . Así, las plantas “piensan” sin tener cerebro: interpretan datos y reaccionan con precisión.

Un caso llamativo es el de la Drosera tokaiensis, una planta carnívora capaz de generar señales eléctricas cuando un insecto toca sus hojas. En cuestión de segundos, se activa un mecanismo que cierra sus trampas . Este fenómeno no implica consciencia, pero sí un sofisticado sistema de reacción comparable, en cierto modo, a los reflejos animales.

Plantas |La "timidez de los árboles" (o "crown shyness") es el fenómeno para que las copas no se toquen, creando un patrón de grietas o canales, de esta forma, comparten la luz.

Jardinería y plantas: comunicación secreta bajo tierra

Más allá del jardín, el reino vegetal mantiene una red invisible de comunicación. A través de las raíces y los hongos del suelo, muchas especies intercambian compuestos químicos que les permiten alertarse entre sí. Cuando un árbol es atacado por insectos, libera señales que pueden inducir a sus vecinos a reforzar sus defensas. A este fenómeno se lo conoce con el nombre de “wood wide web o “red vegetal”.

Además, las plantas emiten fitohormonas —moléculas mensajeras— que regulan su crecimiento, la apertura de las flores o el cierre de los estomas. Estas hormonas son el lenguaje químico con el que coordinan cada parte de su organismo, garantizando su equilibrio y supervivencia.

Un nuevo enfoque para los amantes de la jardinería

Durante mucho tiempo, se habló de la “ceguera vegetal”: la tendencia humana a ignorar la vida secreta de las plantas porque no se mueven ni emiten sonidos perceptibles. Sin embargo, los avances científicos demuestran que las plantas son organismos activos, “sensibles” y adaptativos. Para los aficionados a la jardinería, esto abre una perspectiva fascinante: cada planta que crece en una maceta o en el suelo está constantemente leyendo su entorno, evaluando la luz, el agua, la temperatura y hasta la presencia de otras especies.

Observar con atención cómo una flor gira hacia el sol o cómo una enredadera busca apoyo puede cambiar la forma en que cultivamos. Entender que el jardín es un sistema vivo e interconectado invita a cuidar cada ejemplar con mayor respeto y curiosidad científica./Infobae.