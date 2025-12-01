1 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Ideas sustentables

Cómo envolver regalos de Navidad de forma creativa y ecológica

Descubrí ideas sencillas para transformar cada regalo de Navidad en una presentación creativa y ecológica, usando materiales reutilizables y detalles únicos.

Cómo envolver regalos de Navidad de forma creativa y ecológica

Cómo envolver regalos de Navidad de forma creativa y ecológica

Regalos de Navidad: ideas creativas y ecológicas

Los envoltorios sustentables son tendencia en Mendoza y ganan terreno entre quienes buscan celebraciones más amigables con el ambiente. La clave está en reemplazar el papel tradicional por alternativas reutilizables. La técnica japonesa del furoshiki permite envolver con retazos de tela o pañuelos, logrando un acabado elegante que luego puede reutilizarse. El papel kraft, resistente y biodegradable, también se convirtió en un clásico por su estética rústica y versátil.

Lee además
Ideas para elegir regalos de Navidad conscientes y originales en Mendoza
Regalos locales

Ideas para elegir regalos de Navidad conscientes y originales en Mendoza
Ideas para regalar plantas en Navidad que crecen con facilidad en Mendoza
Regalo natural

Ideas para regalar plantas en Navidad que crecen con facilidad en Mendoza

Otra opción popular es recurrir a materiales reciclados que ya tenemos en casa. Periódicos, revistas viejas o mapas en desuso pueden dar un toque vintage y original, ideal para quienes disfrutan de un estilo más artístico. Las cajas y bolsas de compras, una vez intervenidas con color o detalles decorativos, funcionan como un envoltorio listo y sustentable. Lo importante es aprovechar lo disponible y evitar comprar materiales que se usarán una sola vez.

Embed

Decoración fácil: cordeles, telas y detalles finales

Los remates del envoltorio también pueden ser ecológicos. Evitar cintas plásticas reduce notablemente los residuos, por lo que conviene optar por cordeles de yute, rafia, lana o tiras de tela reciclada de prendas viejas. Además de ser materiales naturales, permiten combinar colores y texturas, logrando un cierre prolijo y artesanal.

Si buscás un resultado más creativo, podés sumar pequeñas capas o texturas: una banda de tela estampada, una etiqueta de cartón reciclado o un mini adorno hecho a mano. La idea es que el envoltorio sea parte del regalo, no un residuo inmediato. Se trata de valorar el cuidado ambiental sin perder el aspecto estético y festivo.

regalos ecológicos, Navidad
Ideas ecológicas para envolver tus regalos en Navidad

Ideas ecológicas para envolver tus regalos en Navidad

Envolver regalos de forma creativa y ecológica no solo embellece la Navidad, sino que también reduce residuos y promueve hábitos responsables. Con materiales simples y un toque personal, cada obsequio puede convertirse en una experiencia única, consciente y alineada con un festejo más sustentable.

Temas
Seguí leyendo

Astrología: cuáles serán los signos más favorecidos en el amor esta semana

Qué dice la psicología sobre usar siempre el mismo perfume para el día a día

Cómo iniciarse en el trekking con responsabilidad: claves de un experto mendocino

Astrología: qué signo podría reencontrarse con un amor del pasado

Cómo organizar diciembre sin estrés para disfrutar la Navidad y Año Nuevo

Astrología: qué signos deberán enfrentar más desafíos este fin de semana

Ni por comodidad ni por orden: motivos para evitar estanterías abiertas en la cocina

Conocé el horóscopo para este jueves 27 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

LO QUE SE LEE AHORA
Astrología: cuáles serán los signos más favorecidos en el amor esta semana
Romance semanal

Astrología: cuáles serán los signos más favorecidos en el amor esta semana

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2404 y números ganadores del domingo 30 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2404 y números ganadores del domingo 30 de noviembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1330 del domingo 30 de noviembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1330 del domingo 30 de noviembre

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 30 de noviembre: números ganadores del sorteo 3326
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 30 de noviembre: números ganadores del sorteo 3326

Los accidentes viales en Alta Montaña dejaron un saldo trágico este 2025.
récord en fallecidos

Los accidentes viales en Alta Montaña: rutas en mal estado y falta de control

Este lunes 1 de diciembre no habrá atención al público ni tareas administrativas
Comunicado oficial

La Casa de Gobierno de Mendoza suspende sus actividades este lunes: cuál es el motivo

Te Puede Interesar

Alfredo Cornejo explicó cuál será su rol en el futuro de la UCR a nivel nacional
Elecciones internas

Alfredo Cornejo explicó cuál será su rol en el futuro de la UCR a nivel nacional

Por Florencia Martinez del Rio
Fiesta de la Vendimia: Luján de Cuyo vuelve al voto cantado en la elección de la Reina. Imagen de Archivo.
Boletín Oficial

Fiesta de la Vendimia: Luján de Cuyo vuelve al voto cantado en la elección de la Reina

Por Natalia Mantineo
Las principales fuerzas políticas de la Provincia definen sus estrategias electorales.
Elecciones 2026

La UCR y el PJ empiezan a mostrar las cartas rumbo a las elecciones municipales de febrero

Por Facundo La Rosa