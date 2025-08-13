Cuidado esencial

Cómo cuidar la planta Rosario y mantenerla siempre saludable

Descubrí los secretos de la jardinería para mantener tus plantas Rosario radiantes y llenas de vida en cualquier espacio de tu hogar.

 Por Analía Martín

Si sos amante de las plantas, seguramente querrás que cada especie de tu colección luzca siempre perfecta. La planta Rosario, con su distintiva forma de cuentas y ramas colgantes, es ideal para quienes buscan un toque exótico en la decoración de interiores y exteriores. Con algunos cuidados básicos de jardinería, esta suculenta puede mantenerse saludable y llamativa durante mucho tiempo.

Características únicas de la planta Rosario

La planta Rosario, conocida científicamente como Senecio rowleyanus, es originaria del suroeste de África y se distingue por sus ramas largas y delgadas que pueden alcanzar hasta un metro de largo. Sus pequeñas hojas redondeadas funcionan como reservorios de agua, lo que le permite sobrevivir en condiciones secas. Además, esta suculenta se adapta con facilidad a distintos ambientes si se le proporcionan los cuidados adecuados.

A pesar de su resistencia, es importante no subestimar sus necesidades básicas. El exceso de riego es uno de los principales problemas que puede provocar la pudrición de sus raíces. Por eso, equilibrar luz, temperatura y humedad es esencial para que la planta Rosario crezca sana y fuerte.

Tips de jardinería para cuidar tus plantas Rosario

Ubicar la planta en un lugar con mucha luz indirecta es fundamental. Colocala cerca de una ventana bien iluminada, evitando que el sol directo queme sus delicadas hojas. Respecto a la temperatura, esta suculenta se desarrolla mejor entre 18 y 25 °C, y no tolera ambientes muy fríos.

El riego requiere atención especial: es recomendable dejar que el sustrato se seque completamente entre cada riego, disminuyendo la frecuencia en invierno. Además, podar las ramas más largas permite mantener la forma de la planta y estimular su crecimiento. Para potenciar su desarrollo, podés fertilizarla con un abono específico para suculentas cada dos meses, durante primavera y verano.

Otra práctica útil de jardinería es observar constantemente la planta y retirar hojas secas o dañadas. Esto evita la aparición de plagas y enfermedades. Asimismo, al trasplantar, elegí un sustrato liviano y bien drenado para asegurar que las raíces no acumulen humedad. Con estos simples pasos de jardinería, tu planta Rosario no sólo sobrevivirá, sino que se convertirá en la estrella de tu colección de plantas./AD México.

