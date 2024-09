La denunciante de los rugbiers dijo sentirse "abandonada por el sistema judicial"

Lo expresado por la denunciante se produce después de que la justicia aceptara que los jugadores puedan regresar a su país , confirmado el pasado 3 de septiembre, a pesar de que la investigación continúa vigente . La mujer manifestó: " Me están tratando de delincuente, cuando soy yo la víctima , cuando temo por mi vida porque no tengo gente que me respalde ni que me esté cuidando bajo ningún punto de vista".

La semana pasada la mujer dio testimonio de lo sucedido en el programa Envoyé Spécial (Enviado Especial) de la cadena pública France 2 donde relató: "Cuando me dice vamos a tomar algo en mi hotel, le dije si vamos a seguir tomando, porque había tomado bastante. Cuando entro a la habitación constato de que no hay bebidas alcohólicas, no había nada. Voy al baño y le pido, 'Please, I'm going to my house', que me dejara ir a mi casa porque era tarde. Y me hace con la cabeza, no, no, no, no".