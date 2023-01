Gran Hermano: la madre del Conejo apuntó contra Coti.

"¿Cómo ves ese vínculo? ", le preguntó el conductor de " El Show de Ulises", a lo que la señora respondió: "Bien. No la conocemos a Coti, la vi detrás de una pantalla. Me la crucé en lo de Georgina (Barbarossa)".

"La noche de eliminación de Alexis la vi dos segundos en un pasillo, no puedo opinar mucho de cómo es, solamente lo que veo, es una chica muy bonita y no mucho más. En realidad no la conozco" , afirmó con seguridad Norma, según publica TV Popular

"En un momento lo perjudicó porque tomó mal el juego y porque la gente juzgó a la persona detrás del juego", remarcó.

“La verdad no sé si me gusta. No la conozco, pero si Alexis está bien. Por ejemplo, Alfa no va conmigo por su personalidad pero sigue estando dentro de la casa así que mucho no puedo opinar", finalizó tajante.

Gran Hermano: hubo nominación en vivo y Marcos salvó a un participante

Luego de un miércoles de juego de imitaciones, los participantes de Gran Hermano 2022 nominaron en vivo, quedaron cuatro en placa, pero Marcos, líder de la semana, salvó a uno de ellos.

Los hermanitos que más votos habían reunido fueron Ariel, Maxi, Nacho y Agustín. Luego, Marcos, como se preveía, salvó a Agustín, que es con quien más se relaciona dentro de la casa.

De este modo, los otros tres se someterán a la decisión de la gente el próximo domingo, cuando se defina al nuevo eliminado del reality.

La gala de nominación se realizó este jueves luego que el conductor del programa, Santiago del Moro, les propusiera a los participantes hacer un juego de imitaciones, que finalmente fue muy divertido y terminó con todos riéndose.