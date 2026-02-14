A cien años de su origen, el santuario se ha convertido en un emblema de la espiritualidad mendocina, un espacio de encuentro y peregrinación que convoca a fieles de distintos puntos del país.

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino . Mirá la fotogalería : un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

La condena a Walte Bento se transformó en el fallo contra la corrupción más importante de la historia de la Provincia de Mendoza. ( Ir a la nota )

La semana en fotos Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

El Gobierno de Mendoza apunta a jerarquizar los servicios brindados en el Parque Provincial Aconcagua a través de la inversión privada. ( Ir a la nota )

09 de Febrero de 2026, Gabriela Testa Presidenta Emetur, Jimena Latorre, Ministra de energía y ambiente, aconcagua, galería

Ya se aplican cambios en el sentido de la circulación en las laterales del Acceso Este y prohibiciones de estacionamiento. Cuánto deberán pagar los infractores. ( Ir a la nota )

10 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de General Alvear, Mariana Belén Perra Cucatto, el back Foto: Cristian Lozano

Sigue la producción del Back de Vendimia en los estudios de Medios Andinos. (Ir a Back de Vendimia)

Procesión Virgen de Lourdes el Challao, Mendoza, 2026

El Santuario Nuestra Señora de Lourdes celebra 100 años en El Challao y sigue siendo un lugar clave de fe en Mendoza. Repasamos su historia en el Día de Nuestra Señora de Lourdes. (Ir a la nota)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

derrumbe Godoy Cruz Foto: Cristian Lozano

Un derrumbe en una casa de Godoy Cruz genera un importante operativo policial para asistir a cinco personas que quedaron atrapadas. (Ir a la nota)