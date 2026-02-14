14 de febrero de 2026
Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un recorrido visual de los hechos más relevantes de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en esta fotogalería.

A cien años de su origen,&nbsp;el santuario se ha convertido en un emblema de la espiritualidad mendocina, un espacio de encuentro y peregrinación que convoca a fieles de distintos puntos del país.

A cien años de su origen, el santuario se ha convertido en un emblema de la espiritualidad mendocina, un espacio de encuentro y peregrinación que convoca a fieles de distintos puntos del país.

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

Walter Bento

La condena a Walte Bento se transformó en el fallo contra la corrupción más importante de la historia de la Provincia de Mendoza. (Ir a la nota)

El equipo de abogados defensores que tiene Walter Bento y su familia en el juicio por coimas en la justicia federal, alegó este viernes por la mañana y pidió que el ex juez sea condenado a 5 años de cárcel con cumplimiento bajo un régimen de prisión domiciliaria.
La semana en fotos

09 de Febrero de 2026, Gabriela Testa Presidenta Emetur, Jimena Latorre, Ministra de energía y ambiente, aconcagua, galería

El Gobierno de Mendoza apunta a jerarquizar los servicios brindados en el Parque Provincial Aconcagua a través de la inversión privada. (Ir a la nota)

Guaymallén, laterales acceso este, señalética

Ya se aplican cambios en el sentido de la circulación en las laterales del Acceso Este y prohibiciones de estacionamiento. Cuánto deberán pagar los infractores. (Ir a la nota)

10 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de General Alvear, Mariana Belén Perra Cucatto, el back

Sigue la producción del Back de Vendimia en los estudios de Medios Andinos. (Ir a Back de Vendimia)

Procesión Virgen de Lourdes el Challao, Mendoza, 2026

El Santuario Nuestra Señora de Lourdes celebra 100 años en El Challao y sigue siendo un lugar clave de fe en Mendoza. Repasamos su historia en el Día de Nuestra Señora de Lourdes. (Ir a la nota)

derrumbe Godoy Cruz

Un derrumbe en una casa de Godoy Cruz genera un importante operativo policial para asistir a cinco personas que quedaron atrapadas. (Ir a la nota)

