Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
La condena a Walte Bento se transformó en el fallo contra la corrupción más importante de la historia de la Provincia de Mendoza. (Ir a la nota)
El Gobierno de Mendoza apunta a jerarquizar los servicios brindados en el Parque Provincial Aconcagua a través de la inversión privada. (Ir a la nota)
Ya se aplican cambios en el sentido de la circulación en las laterales del Acceso Este y prohibiciones de estacionamiento. Cuánto deberán pagar los infractores. (Ir a la nota)
Sigue la producción del Back de Vendimia en los estudios de Medios Andinos. (Ir a Back de Vendimia)
El Santuario Nuestra Señora de Lourdes celebra 100 años en El Challao y sigue siendo un lugar clave de fe en Mendoza. Repasamos su historia en el Día de Nuestra Señora de Lourdes. (Ir a la nota)
Un derrumbe en una casa de Godoy Cruz genera un importante operativo policial para asistir a cinco personas que quedaron atrapadas. (Ir a la nota)