El equipo de abogados defensores que tiene Walter Bento y su familia en el juicio por coimas en la justicia federal, alegó este viernes por la mañana y pidió que el ex juez sea condenado a 5 años de cárcel con cumplimiento bajo un régimen de prisión domiciliaria.

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino . Mirá la fotogalería : un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

Alfredo Cornejo visitó la obra integral en la calle San Francisco del Monte, que se convertirá en una vía alternativa en el Gran Mendoza. ( Ir a la nota )

02 de Febrero de 2025. Gobernador Alfredo Cornejo, intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, obra integral San Francisco Del Monte

La provincia de Mendoza sumó un nuevo hospital para abordar la salud de los habitantes. ( Ir a la nota )

Con tecnología de última generación e integración a Interpol, el nuevo laboratorio balístico fortalece la investigación criminal y la prevención del delito en Mendoza. ( Ir a la nota )

02 de Febrero de 2025, Inauguración del Laboratorio Provincial de Huellas Balísticas

04 de Febrero de 2026, Juicio Bento, tribunales federales, imputados Foto: Cristian Lozano

El histórico fallo que condenó al ex juez federal Walter Bento como líder de una asociación ilícita que tenía como objetivo pedir coimas a imputados federales a cambio de beneficios, también declaró culpables a otros 18 de los 28 acusados que tenía el expediente al momento del veredicto. (Ir a la nota)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

05 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de San Rafael, Azul Antolinez, el back, staff Foto: Cristian Lozano

El equipo del Back de Vendimia recibió a la Soberana del departamento de San Rafael.