7 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
La semana en fotos

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un recorrido visual de los hechos más relevantes de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en esta fotogalería.

El equipo de abogados defensores que tiene&nbsp;Walter Bento&nbsp;y su familia en el juicio por coimas en la justicia federal, alegó este viernes por la mañana y pidió que el ex juez sea condenado a 5 años de cárcel con cumplimiento bajo un régimen de prisión domiciliaria.

El equipo de abogados defensores que tiene Walter Bento y su familia en el juicio por coimas en la justicia federal, alegó este viernes por la mañana y pidió que el ex juez sea condenado a 5 años de cárcel con cumplimiento bajo un régimen de prisión domiciliaria.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

02 de Febrero de 2025. Gobernador Alfredo Cornejo, intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, obra integral San Francisco Del Monte

Alfredo Cornejo visitó la obra integral en la calle San Francisco del Monte, que se convertirá en una vía alternativa en el Gran Mendoza. (Ir a la nota)

02 de febrero de 2026, Hospital de Luján, apertura, turnos, médicos, salud, atención médica

La provincia de Mendoza sumó un nuevo hospital para abordar la salud de los habitantes. (Ir a la nota)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

02 de Febrero de 2025, Inauguración del Laboratorio Provincial de Huellas Balísticas

Con tecnología de última generación e integración a Interpol, el nuevo laboratorio balístico fortalece la investigación criminal y la prevención del delito en Mendoza. (Ir a la nota)

04 de Febrero de 2026, Juicio Bento, tribunales federales, imputados

El histórico fallo que condenó al ex juez federal Walter Bento como líder de una asociación ilícita que tenía como objetivo pedir coimas a imputados federales a cambio de beneficios, también declaró culpables a otros 18 de los 28 acusados que tenía el expediente al momento del veredicto. (Ir a la nota)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

05 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de San Rafael, Azul Antolinez, el back, staff

El equipo del Back de Vendimia recibió a la Soberana del departamento de San Rafael.

Temas

Las Más Leídas

Histórico juicio por corrupción, con el ex juez Walter Bento a la cabeza. 
fallo histórico

Juicio a Walter Bento: la pena a cada uno de los condenados, en detalle

Walter Bento, condenado por corrupción video
corrupción

Durísima condena a Walter Bento: 18 años de cárcel y multa de $540 millones

Horror en Tunuyán: un joven murió tras ser apuñalado y tirado desde un auto
Grave

Horror en Tunuyán: un joven murió tras ser apuñalado y tirado desde un auto

Dura condena por corrupción contra el ex juez Walter Bento. 
18 años de cárcel

Condena a Walter Bento: todos los bienes decomisados al ex juez federal

Walter Bento, preso por corrupción.
histórico fallo en la justicia federal

La condena por corrupción más alta de la historia de Mendoza: los detalles