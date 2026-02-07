Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
Alfredo Cornejo visitó la obra integral en la calle San Francisco del Monte, que se convertirá en una vía alternativa en el Gran Mendoza. (Ir a la nota)
La provincia de Mendoza sumó un nuevo hospital para abordar la salud de los habitantes. (Ir a la nota)
Con tecnología de última generación e integración a Interpol, el nuevo laboratorio balístico fortalece la investigación criminal y la prevención del delito en Mendoza. (Ir a la nota)
El histórico fallo que condenó al ex juez federal Walter Bento como líder de una asociación ilícita que tenía como objetivo pedir coimas a imputados federales a cambio de beneficios, también declaró culpables a otros 18 de los 28 acusados que tenía el expediente al momento del veredicto. (Ir a la nota)
El equipo del Back de Vendimia recibió a la Soberana del departamento de San Rafael.