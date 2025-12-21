21 de diciembre de 2025
Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un recorrido visual de los hechos más relevantes de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en esta fotogalería.

El Gobernador anunció la ampliación del Centro de Monitoreo Integrado de Luján de Cuyo. Se incorporaron al&nbsp;sistema provincial de videovigilancia&nbsp;dos cámaras de reconocimiento facial que ya se encuentran operativas

Foto: Yemel Fil

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

Este martes realizó un recorrido por la ampliación Centro de Monitoreo integrado de Luján de Cuyo. (Ir a la nota)

La jugadora mendocina Sol Guignet pasó por Sitio Andino y contó la experiencia vivida con la Selección de Las Leoncitas en Chile. (Ir a la nota)

Juan Carlos Jaliff es abogado, escribano y político perteneciente a la Unión Cívica Radical. Fue vicegobernador de Mendoza y actualmente se desempeña como Presidente Provisional de la cámara de senadores provinciales. (Ir a la nota)

La Provincia aprobó proyectos de infraestructura turística en nueve departamentos, con financiamiento del Fondo del Resarcimiento por más de 25 millones de dólares. (Ir a la nota)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Este viernes comenzó la ambiciosa construcción sobre la Ruta Nacional 7, en Luján de Cuyo, que incluirá la instalación de servicios para transportistas. (Ir a la nota)

mirador, terraza, municipalidad ciudad de mendoza, mendoza, edificios, skyline, centro de mendoza, galería

El 20 de diciembre se conmemora un nuevo aniversario fundacional de la Ciudad de Mendoza, un espacio donde conviven edificios, memorias e historias que reflejan los orígenes y la identidad de la provincia. (Ir a la nota)

