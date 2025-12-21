Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

El Gobernador anunció la ampliación del Centro de Monitoreo Integrado de Luján de Cuyo. Se incorporaron al sistema provincial de videovigilancia dos cámaras de reconocimiento facial que ya se encuentran operativas

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino . Mirá la fotogalería : un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

Este martes realizó un recorrido por la ampliación Centro de Monitoreo integrado de Luján de Cuyo. ( Ir a la nota )

La jugadora mendocina Sol Guignet pasó por Sitio Andino y contó la experiencia vivida con la Selección de Las Leoncitas en Chile. ( Ir a la nota )

Juan Carlos Jaliff es abogado, escribano y político perteneciente a la Unión Cívica Radical . Fue vicegobernador de Mendoza y actualmente se desempeña como Presidente Provisional de la cámara de senadores provinciales. (Ir a la nota)

Concurso de Infraestructura turística municipal, turismo, alfredo cornejo, casa de gobierno, firma, galería Foto: Yemel Fil

La Provincia aprobó proyectos de infraestructura turística en nueve departamentos, con financiamiento del Fondo del Resarcimiento por más de 25 millones de dólares. (Ir a la nota)

Polo Logístico de Luján de Cuyo, HIM, plataforma, vargas arizu, galería Foto: Yemel Fil

Este viernes comenzó la ambiciosa construcción sobre la Ruta Nacional 7, en Luján de Cuyo, que incluirá la instalación de servicios para transportistas. (Ir a la nota)

mirador, terraza, municipalidad ciudad de mendoza, mendoza, edificios, skyline, centro de mendoza, galería Foto: Yemel Fil

El 20 de diciembre se conmemora un nuevo aniversario fundacional de la Ciudad de Mendoza, un espacio donde conviven edificios, memorias e historias que reflejan los orígenes y la identidad de la provincia. (Ir a la nota)