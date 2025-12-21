Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
Este martes realizó un recorrido por la ampliación Centro de Monitoreo integrado de Luján de Cuyo. (Ir a la nota)
La jugadora mendocina Sol Guignet pasó por Sitio Andino y contó la experiencia vivida con la Selección de Las Leoncitas en Chile. (Ir a la nota)
Juan Carlos Jaliff es abogado, escribano y político perteneciente a la Unión Cívica Radical. Fue vicegobernador de Mendoza y actualmente se desempeña como Presidente Provisional de la cámara de senadores provinciales. (Ir a la nota)
La Provincia aprobó proyectos de infraestructura turística en nueve departamentos, con financiamiento del Fondo del Resarcimiento por más de 25 millones de dólares. (Ir a la nota)
Este viernes comenzó la ambiciosa construcción sobre la Ruta Nacional 7, en Luján de Cuyo, que incluirá la instalación de servicios para transportistas. (Ir a la nota)
El 20 de diciembre se conmemora un nuevo aniversario fundacional de la Ciudad de Mendoza, un espacio donde conviven edificios, memorias e historias que reflejan los orígenes y la identidad de la provincia. (Ir a la nota)