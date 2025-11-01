El senador provincial y candidato a renovar el cargo en estos comicios, Martín Kerchner, fue el primero en hablar el Domingo de elecciones y se mostró muy optimista por los resultados que reflejará el escrutinio definitivo.

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino . Mirá la fotogalería : un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

Una de las claves de las Elecciones 2025 es que los votantes fueron a las urnas con el sistema aprendido, por lo que todo fluyó con agilidad. ( Ir a la nota )

Actualidad Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Actualidad Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Petri se impuso por una amplia diferencia ante Félix , en una elección donde dominó la polarización, tanto en Mendoza como en Argentina. El porcentaje para LLA fue el más alto del país. ( Ir a la nota )

Emir Félix reconoció la derrota del peronismo en las elecciones 2025 en Mendoza. A la vez, celebró que el PJ haya obtenido más votos que en los comicios anteriores. ( Ir a la nota )

28 de octubre, entrega camion de bomberos, bomberos camioneta, incendios, bomberos de mendoza, mercedes rus Foto: Yemel Fil

Presentación nueva autobomba. Mercedes Rus, ministra de Seguridad, destacó que es la primera de tres autobombas que llegarán a Mendoza.

29 de Octubre de 2025. Argentina Mining Cuyo 2025, Nave Cultural, stand minería Foto: Cristian Lozano

Después de más de 15 años, Argentina Mining Cuyo regresó a Mendoza para acercar la minería a la comunidad y mostrar el potencial productivo de la provincia. (Ir a la nota)

homicidio, policia cientifica, peritaje, las heras Foto: Cristian Lozano

Un hombre fue hallado ahorcado y con golpes en una casa de Las Heras. La justicia investiga el móvil del homicidio. Testigos hablaron de una "pelea". (Ir a la nota)

30 de Octubre de 2025, Hallowen en Arístides, ciudad de Mendoza, disfraces, cosplay Foto: Cristian Lozano

Familias y grupos de amigos colmaron el tradicional paseo en la avenida Arístides para celebrar la víspera de Halloween. Comerciantes y emprendedores de la zona valoraron positivamente la masiva convocatoria. (Ir a la nota)