La semana en imágenes

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un recorrido visual de los hechos más relevantes de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en esta fotogalería.

El senador provincial y candidato a renovar el cargo en estos comicios, Martín Kerchner, fue el primero en hablar el Domingo de elecciones y se mostró muy optimista por los resultados que reflejará el escrutinio definitivo.

Foto: Yemel Fil
Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

Elecciones 2025. Escuelas. Votación. Elecciones legislativas. Boleta Unica

Una de las claves de las Elecciones 2025 es que los votantes fueron a las urnas con el sistema aprendido, por lo que todo fluyó con agilidad. (Ir a la nota)

Una vaca es adorada durante el Tihar, también conocido como el festival de las luces, en Lalitpur, Nepal, el 21 de octubre de 2025. (Xinhua/Hari Maharjan) (oa) (ah) (ce)
Actualidad

215 Aniversario de la Policía de Mendoza. 
Actualidad

festejos Cambia Mendoza La Libertad Avanza, Alfredo Cornejo, Luis Petri, Hebe Casado, Pamela Verasay 26-10-25 (01)

Petri se impuso por una amplia diferencia ante Félix, en una elección donde dominó la polarización, tanto en Mendoza como en Argentina. El porcentaje para LLA fue el más alto del país. (Ir a la nota)

26 de Octubre de 2025, elecciones legislativas, Búnker Justicialista, Emir Félix

Emir Félix reconoció la derrota del peronismo en las elecciones 2025 en Mendoza. A la vez, celebró que el PJ haya obtenido más votos que en los comicios anteriores. (Ir a la nota)

28 de octubre, entrega camion de bomberos, bomberos camioneta, incendios, bomberos de mendoza, mercedes rus

Presentación nueva autobomba. Mercedes Rus, ministra de Seguridad, destacó que es la primera de tres autobombas que llegarán a Mendoza.

29 de Octubre de 2025. Argentina Mining Cuyo 2025, Nave Cultural, stand minería

Después de más de 15 años, Argentina Mining Cuyo regresó a Mendoza para acercar la minería a la comunidad y mostrar el potencial productivo de la provincia. (Ir a la nota)

homicidio, policia cientifica, peritaje, las heras

Un hombre fue hallado ahorcado y con golpes en una casa de Las Heras. La justicia investiga el móvil del homicidio. Testigos hablaron de una "pelea". (Ir a la nota)

30 de Octubre de 2025, Hallowen en Arístides, ciudad de Mendoza, disfraces, cosplay

Familias y grupos de amigos colmaron el tradicional paseo en la avenida Arístides para celebrar la víspera de Halloween. Comerciantes y emprendedores de la zona valoraron positivamente la masiva convocatoria. (Ir a la nota)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

