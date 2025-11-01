Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
Un recorrido visual de los hechos más relevantes de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en esta fotogalería.
Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
Una de las claves de las Elecciones 2025 es que los votantes fueron a las urnas con el sistema aprendido, por lo que todo fluyó con agilidad. (Ir a la nota)
Petri se impuso por una amplia diferencia ante Félix, en una elección donde dominó la polarización, tanto en Mendoza como en Argentina. El porcentaje para LLA fue el más alto del país. (Ir a la nota)
Emir Félix reconoció la derrota del peronismo en las elecciones 2025 en Mendoza. A la vez, celebró que el PJ haya obtenido más votos que en los comicios anteriores. (Ir a la nota)
Presentación nueva autobomba. Mercedes Rus, ministra de Seguridad, destacó que es la primera de tres autobombas que llegarán a Mendoza.
Después de más de 15 años, Argentina Mining Cuyo regresó a Mendoza para acercar la minería a la comunidad y mostrar el potencial productivo de la provincia. (Ir a la nota)
Un hombre fue hallado ahorcado y con golpes en una casa de Las Heras. La justicia investiga el móvil del homicidio. Testigos hablaron de una "pelea". (Ir a la nota)
Familias y grupos de amigos colmaron el tradicional paseo en la avenida Arístides para celebrar la víspera de Halloween. Comerciantes y emprendedores de la zona valoraron positivamente la masiva convocatoria. (Ir a la nota)