Según el Indec, casi el 20% de los argentinos alquila la casa en que vive

Según el INDEC, 2 de cada 10 argentinos no son dueños de sus viviendas

Uno de los datos más destacados es que el 51% de la población no cuenta con acceso a los tres servicios fundamentales para la calidad de vida: agua corriente, gas natural y cloacas. Es decir que, el 10,9% de las personas no tiene agua corriente, el 38% carece de gas natural y el 30,7% no dispone de desagües cloacales.