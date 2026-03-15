Se acerca Pascua y ya se venden los huevos de chocolate: cuánto cuestan en 2026

Faltan poco más de dos semanas para Semana Santa y muchos supermercados y chocolaterías ya comenzaron a ofrecer los tradicionales huevos de Pascua . Como cada año, hay opciones para distintos gustos y presupuestos: desde presentaciones pequeñas hasta versiones premium con rellenos, bombones y sorpresas.

De acuerdo con distintos relevamientos de precios, los valores pueden ir desde los $7.000 hasta los $20.000 , según el tamaño y la marca. Sin embargo, también existen alternativas más exclusivas que superan ampliamente ese rango y pueden llegar a más de $150.000 en versiones extragrandes o con rellenos especiales.

Lluvias en la provincia de Mendoza golpean la producción de frutas y verduras: ¿subirán los precios?

Nuevo aumento para bancarios: de cuánto será el salario con la última actualización

Según un relevamiento publicado por Iprofesional a partir de precios disponibles en Mercado Libre , estos son algunos de los valores de distintas marcas.

Los valores pueden ir desde los $7.000 hasta los $20.000, según el tamaño y la marca.

En el caso de Havanna , los precios son los siguientes:

Huevo de Pascua Havanna 165 gramos: $57.000

Huevo de Pascua Havanna 615 gramos chocolate premium sin TACC: $149.999

Por su parte, los tradicionales Kinder aparecen con estos valores:

Huevos de Pascua Kinder Mini Eggs 85 g: $10.550

Huevo de Pascua Kinder Sorpresa Playmobil 100 g: $23.608

Huevo Kinder Gran Sorpresa Varón 150 g: $37.500

Huevo Kinder Sorpresa “Niño”, caja de 12 unidades: $27.776

Entre las opciones importadas o de gama premium, el medio también mencionó productos de Ferrero Rocher:

Huevo de Pascua Box Ferrero Rocher chocolate 137,5 g: $24.862

Huevo de Pascua Ferrero Rocher chocolate 225 g: $37.500

Huevo de Pascua Ferrero Rocher 365 g con bombones: $56.400

ph.jpg Este año, Pascua se celebrará el domingo 5 de abril.

También se relevaron precios de la marca Milka:

Huevos de Pascua Milka Fine Eggs Nougat Mini 90 g: $7.250

Mini huevos de Pascua Milka Mix sabores 138 g: $11.245

Huevo de Pascua chocolate con leche Milka 157 g: $16.750

Huevo de Pascua Milka con almendras 200 g: $17.900

Huevos de Pascua Milka Oreo 150 g (pack de 2 unidades): $99.999

Cuándo es Pascua en 2026

Según el calendario de 2026, Pascua se celebrará el domingo 5 de abril.

Además, la fecha quedará dentro de un fin de semana extralargo, ya que Semana Santa coincidirá con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se conmemora el 2 de abril, lo que generará cuatro días consecutivos de descanso en todo el país.