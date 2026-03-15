Se acerca Pascua y ya se venden los huevos de chocolate: cuánto cuestan en 2026

Faltan poco más de dos semanas para Semana Santa y muchos supermercados y chocolaterías ya comenzaron a ofrecer los tradicionales huevos de Pascua. Como cada año, hay opciones para distintos gustos y presupuestos: desde presentaciones pequeñas hasta versiones premium con rellenos, bombones y sorpresas.
De acuerdo con distintos relevamientos de precios, los valores pueden ir desde los $7.000 hasta los $20.000, según el tamaño y la marca. Sin embargo, también existen alternativas más exclusivas que superan ampliamente ese rango y pueden llegar a más de $150.000 en versiones extragrandes o con rellenos especiales.
Según un relevamiento publicado por Iprofesional a partir de precios disponibles en Mercado Libre, estos son algunos de los valores de distintas marcas.
En el caso de Havanna, los precios son los siguientes:
Huevo de Pascua Havanna 165 gramos: $57.000
Huevo de Pascua Havanna 615 gramos chocolate premium sin TACC: $149.999
Por su parte, los tradicionales Kinder aparecen con estos valores:
Huevos de Pascua Kinder Mini Eggs 85 g: $10.550
Huevo de Pascua Kinder Sorpresa Playmobil 100 g: $23.608
Huevo Kinder Gran Sorpresa Varón 150 g: $37.500
Huevo Kinder Sorpresa “Niño”, caja de 12 unidades: $27.776
Entre las opciones importadas o de gama premium, el medio también mencionó productos de Ferrero Rocher:
Huevo de Pascua Box Ferrero Rocher chocolate 137,5 g: $24.862
Huevo de Pascua Ferrero Rocher chocolate 225 g: $37.500
Huevo de Pascua Ferrero Rocher 365 g con bombones: $56.400
También se relevaron precios de la marca Milka:
Huevos de Pascua Milka Fine Eggs Nougat Mini 90 g: $7.250
Mini huevos de Pascua Milka Mix sabores 138 g: $11.245
Huevo de Pascua chocolate con leche Milka 157 g: $16.750
Huevo de Pascua Milka con almendras 200 g: $17.900
Huevos de Pascua Milka Oreo 150 g (pack de 2 unidades):$99.999
Cuándo es Pascua en 2026
Según el calendario de 2026, Pascua se celebrará el domingo 5 de abril.
Además, la fecha quedará dentro de un fin de semana extralargo, ya que Semana Santa coincidirá con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se conmemora el 2 de abril, lo que generará cuatro días consecutivos de descanso en todo el país.