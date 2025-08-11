Radiografía de la triple crisis económica que golpea a las Pymes argentinas

Industria en rojo

El Observatorio Pyme realizó una encuesta a más de 400 empresas para conocer su situación. ¿Qué factores profundizan el derrumbe industrial Pyme en Argentina?

Foto: NA
Por Sitio Andino Economía

Con ventas flojas, costos en alza y fuerte presión de productos importados, las Pequeñas y Medianas empresas nacionales viven su momento más crítico en años. Un informe de la Fundación Observatorio PyME, revela que la producción sigue estancada y que el empleo se convirtió en la principal variable de ajuste.

Según publica Noticias Argentinas, la última Encuesta Coyuntural de la Fundación Observatorio PyME, basado en un relevamiento a más de 400 empresas, muestra un deterioro generalizado de los indicadores, con una confianza empresarial en retroceso y una creciente preocupación por la debilidad de la demanda.

En rigor, el informe da cuenta de que la industria pyme argentina no logra salir de la recesión, con una producción estancada o en baja para el 70% de las empresas, una tensión récord por la presión importadora y el empleo como principal variable de ajuste.

Producción en rojo y demanda débil

La actividad industrial pyme sigue en terreno negativo, con indicadores que no logran repuntar.

  • Caída de la producción: El 70% de las empresas consultadas afirmó que su producción se mantuvo estable o disminuyó en el último trimestre. En promedio, la caída fue del 1,3% interanual.
  • PMI en contracción: El Índice de Gerentes de Compras (PMI) se ubicó por debajo de los 50 puntos por tercer trimestre consecutivo, señal de contracción en la actividad.
  • Preocupación por las ventas: La debilidad de la demanda es el principal problema para el 68% de las empresas, una cifra muy por encima del promedio histórico.

Costos por las nubes, rentabilidad por el piso

La tensión entre costos y precios se agudiza, afectando directamente la rentabilidad de las pymes.

  • La brecha: Mientras que los costos unitarios aumentaron un 33% interanual, las ventas nominales solo lo hicieron un 27%. Además, el 74% de las empresas reportó un aumento de costos, pero apenas el 35% pudo subir sus precios.
  • Estrategia defensiva: Como consecuencia, el 67% de las empresas enfoca su estrategia en la reducción de costos, lo que incluye recortes de personal y la sustitución de insumos locales por importados.

Presión importadora récord

La apertura de las importaciones se siente con fuerza y ya es uno de los principales factores de crisis para la industria local.

  • Amenaza y pérdida de mercado: El 45% de las pymes se siente amenazada por las importaciones, y un 33% ya ha perdido participación de mercado a manos de productos extranjeros. Ambas cifras son máximos históricos en la serie del Observatorio PyME.
  • El origen: China es señalada como el principal origen de la amenaza importadora por el 73% de las empresas afectadas.
  • Competencia desleal: El 45% de los industriales denuncia la existencia de competencia desleal, el 35% detectó productos que incumplen normas técnicas y el 17% advierte sobre el ingreso de contrabando.

El empleo como variable de ajuste

La caída de la actividad y la necesidad de bajar costos están impactando de lleno en el empleo. En este sentido, el informe revela que el personal ocupado en las pymes industriales registró una caída promedio del 4,7% interanual, acumulando nueve trimestres consecutivos en baja.

A esto se suma que, en el último trimestre, el 25% de las empresas redujo su personal. La situación es especialmente grave en el sector de "Textiles y Calzado", donde el 40% de las empresas despidió gente. Fuente: Noticias Argentinas.

