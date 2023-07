Procrear: estos son los resultados del sorteo del 18 de julio

Entre las plazas que se pusieron a disposición por entonces, se incluyeron los predios de la Ciudad de Mendoza y los de los departamentos de Malargüe y San Martín . Entre las tres comunas, fueron adjudicadas once viviendas.

Una vez realizado el sorteo, para el cual aún el Ministerio de Desarrollo y Hábitat no confirmó la fecha, las personas ganadoras podrán pagar sus nuevas viviendas con créditos a tasa fija y con plazos máximos de hasta 30 años.

Desde el organismo público explicaron que se incorpora el coeficiente Casa Propia como fórmula de actualización crediticia.

PROCRAR (!).jpeg El PRO.CRE.AR de Malargüe, uno de los predios con viviendas disponibles

En esta etapa que se abrió el 18 de julio, en la provincia de Mendoza hay disponibilidad habitacionales en los departamentos de Malargüe, San Rafael, Ciudad de Mendoza y San Martín.

El listado completo se puede ver en este link: https://www.argentina.gob.ar/habitat/procrear/desarrollosurbanisticos

Cómo anotarse en Procrear II 2023

Para inscribirte en el programa, tenés que ingresar al sitio web de Desarrollos Urbanísticos. Observá los predios que se encuentran con la leyenda “Inscripción abierta”. Descargá y leé atentamente las “Bases y condiciones”. Si cumplís con los requisitos ingresá al botón “Inscripción” (solo se habilita cuando las inscripciones se encuentran abiertas).

La posibilidad de inscripción depende del código postal. Al completar dicho campo se muestran las opciones relativas a tú código particular. Si no aparece ninguna opción es porque el sistema no detecta opciones vinculadas a tú código.

Ganar el sorteo implica el derecho a iniciar el proceso de conformación del crédito, pero no está asegurada la efectiva obtención del mismo, ya que ello estará sujeto al cumplimiento de las políticas y condiciones crediticias. Los créditos Procrear II Desarrollos Urbanísticos se otorgan con tasa fija, se actualizan mediante el coeficiente Casa Propia y tienen un plazo para pagarlos de 30 años.

Sorteo Desarrollos Urbanísticos 18-07-2023

Cuáles son los requisitos para inscribirse en el Procrear 2023

No haber resultado beneficiado/a con planes de vivienda en los últimos diez (10) años.

No tener, tanto el/la titular, como el/la cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre, ni como propietarios ni como co-propietarios, al momento de iniciar el proceso de inscripción. Con excepción de los casos detallados en las Bases y Condiciones.

Contar con el Documento Nacional de Identidad vigente (DNI o Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica) de todos los integrantes de la solicitud al momento de iniciar el trámite.

Ser argentinos/a o extranjeros/a con residencia permanente en el país.

Tener (el/la titular) entre 18 y 64 años inclusive al momento de completar la inscripción.

Acreditar el estado civil declarado en el formulario de inscripción, excepto el estado civil soltero.

Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.

Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente –tanto el/la solicitante como su cónyuge o pareja conviviente– entre 1 SMVyM y 10 SMVyM. Los ingresos mínimos necesarios para acceder a una determinada vivienda podrán variar según el predio y la tipología seleccionada. De acuerdo a la información declarada en el formulario, se indicará si existen o no tipologías disponibles.

Demostrar, como mínimo, doce (12) meses de continuidad laboral registrada.

No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos nueve (9) meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados por el BCRA o por Orden Judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco (5) años; no registrar embargos; y no registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.

Los y las participantes, al momento de completar el formulario de inscripción, podrán incluir solo un/a cotitular. Para el caso de los y las participantes de estado civil casado/a, el/la cónyuge, será considerado cotitular automáticamente. El/la titular y el/la cotitular deberán encontrarse unidos por alguno de los vínculos que se detallan a continuación, los cuales deberán encontrarse registrados.

Matrimonio.

Unión convivencial.

Unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el/la titular y cotitular.

Todas las notificaciones serán realizadas a la dirección de correo electrónico declarada por el/la participante en el formulario de inscripción.