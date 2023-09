Potasio Río Colorado: qué se negoció y cuándo empieza el traspaso

Por lo pronto, una vez que la Provincia firme contrato con la brasilera ARG, experta en construcción y logística, y la argentina Compañía Minera Aguilar S.A, cuya figura visible es el ex funcionario nacional y empresario mendocino José Luis Manzano, restará que la Legislatura dé OK definitivo para activar la inversión comprometida de u$s 1.000 millones.