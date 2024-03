Paritaria vitivinícola: por qué la suba del salario dividió a bodegas y productores

Fue una paritaria tensa y de resultado inédito. Finalmente, SOEVA (Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas) y cámaras empresarias firmaron el convenio por el que trabajadores de la industria vitivinícola cobrarán un incremento de su salario. cercano al 100%. Pero a diferencia de otros años, se convierte en un caso testigo por no ser un convenio anual sino bimestral , además de que no logró un nivel de adhesión absoluto. ¿Qué pasó? ¿Por qué no todos están de acuerdo?