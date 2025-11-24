Ofertas en celulares: qué modelos tienen más de 35% de descuento y dónde encontrarlos

Próximos a fin de año, múltiples tiendas y locales comienzan a lanzar ofertas en distintos rubros. Tal es el caso de Tienda Personal, la plataforma virtual perteneciente a la compañía deteléfono móvil e Internet del Grupo Telecom. En esta ocasión, la empresa anunció promociones con descuentos superiores al 35% en celulares Samsung, vigentes hasta el 30 de noviembre.
Además, el descuento puede ser aún mayor para quienes cuenten con Conexión Total, un beneficio exclusivo para clientes que tienen contratados servicios de Personal y Flow. De todos modos, es posible adquirir celulares liberados a precios atractivos y con descuentos significativos incluso sin disponer de este servicio.
Con 38% de descuento: $309.999Con Conexión Total: $263.499
Financiación: Hasta 9 cuotas sin interés
Procesador: Octa-Core (2.2 GHz / 2.0 GHz)
Almacenamiento: 128 GB
Cámaras: Frontal 13 MP / Trasera 50 + 5 + 2 MP
Pantalla: 6.5" FHD+ Super AMOLED
Color: Amarillo
Samsung Galaxy A56 5G
Precio de lista: $1.108.999
Con 37% de descuento: $689.999
Con Conexión Total: $586.499
Financiación: Hasta 3 cuotas sin interés
Procesador: Octa-Core (2.9 / 2.6 / 1.9 GHz)
Almacenamiento: 256 GB
Cámaras: Frontal 12 MP / Trasera 50 + 12 + 5 MP
Pantalla: 6.7" FHD+ Super AMOLED
Color: Gris
En conjunto, las ofertas disponibles en Tienda Personal representan una oportunidad para acceder a distintos modelos de Samsung con rebajas y facilidades de pago. Estas promociones se encuentran vigentes por tiempo limitado y pueden variar según el almacenamiento y los beneficios asociados a cada persona/ Iprofesional