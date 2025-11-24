Ofertas en celulares: qué modelos tienen más de 35% de descuento y dónde encontrarlos

Por Sitio Andino Economía







Próximos a fin de año, múltiples tiendas y locales comienzan a lanzar ofertas en distintos rubros. Tal es el caso de Tienda Personal, la plataforma virtual perteneciente a la compañía de teléfono móvil e Internet del Grupo Telecom. En esta ocasión, la empresa anunció promociones con descuentos superiores al 35% en celulares Samsung, vigentes hasta el 30 de noviembre.

Además, el descuento puede ser aún mayor para quienes cuenten con Conexión Total, un beneficio exclusivo para clientes que tienen contratados servicios de Personal y Flow. De todos modos, es posible adquirir celulares liberados a precios atractivos y con descuentos significativos incluso sin disponer de este servicio.

A continuación, repasamos los modelos de Samsung disponibles en Tienda Personal dentro de las ofertas ideales para renovar el dispositivo.

image Los celulares tienen descuentos superiores a 35% en Tienda Personal

Samsung Galaxy A06 – Opciones de 64 GB y 128 GB Ambas versiones del Samsung Galaxy A06 comparten las mismas características técnicas: Procesador: Octa-Core (2.0 GHz / 1.8 GHz)

Octa-Core (2.0 GHz / 1.8 GHz) Cámaras: Frontal 8 MP / Trasera 50 + 2 MP

Frontal 8 MP / Trasera 50 + 2 MP Pantalla: 6.7" HD+ IPS LCD

6.7" HD+ IPS LCD Color: Negro

Negro Financiación: Hasta 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Los precios varían según el almacenamiento elegido: 64 GB Precio de lista: $331.999 Con 63% de descuento: $121.499 Con Conexión Total: $103.274

128 GB Precio de lista: $389.999 Con 56% de descuento: $171.499 Con Conexión Total: $145.774

Samsung Galaxy A36 5G Precio de lista: $903.999

$903.999 Con 43% de descuento: $509.999

$509.999 Con Conexión Total: $433.499

$433.499 Financiación: Hasta 3 cuotas sin interés

Hasta 3 cuotas sin interés Procesador: Octa-Core (2.4 GHz / 1.8 GHz)

Octa-Core (2.4 GHz / 1.8 GHz) Almacenamiento: 256 GB

256 GB Cámaras: Frontal 12 MP / Trasera 50 + 8 + 5 MP

Frontal 12 MP / Trasera 50 + 8 + 5 MP Pantalla: 6.7" FHD+ Super AMOLED

6.7" FHD+ Super AMOLED Color: Negro Samsung Galaxy S25 FE Precio de lista: $1.799.999

$1.799.999 Con 38% de descuento: $1.099.999

$1.099.999 Con Conexión Total: $934.999

$934.999 Financiación: Hasta 3 cuotas sin interés

Hasta 3 cuotas sin interés Procesador: Deca-Core (3.2 / 2.9 / 2.6 / 1.95 GHz)

Deca-Core (3.2 / 2.9 / 2.6 / 1.95 GHz) Almacenamiento: 256 GB

256 GB Cámaras: Frontal 12 MP / Trasera 50 + 8 MP

Frontal 12 MP / Trasera 50 + 8 MP Pantalla: 6.7" FHD+ Dynamic AMOLED 2X

6.7" FHD+ Dynamic AMOLED 2X Color: Azul naval Samsung Galaxy A15 Precio de lista: $503.999

$503.999 Con 38% de descuento: $309.999 Con Conexión Total: $263.499

$309.999 $263.499 Financiación: Hasta 9 cuotas sin interés

Hasta 9 cuotas sin interés Procesador: Octa-Core (2.2 GHz / 2.0 GHz)

Octa-Core (2.2 GHz / 2.0 GHz) Almacenamiento: 128 GB

128 GB Cámaras: Frontal 13 MP / Trasera 50 + 5 + 2 MP

Frontal 13 MP / Trasera 50 + 5 + 2 MP Pantalla: 6.5" FHD+ Super AMOLED

6.5" FHD+ Super AMOLED Color: Amarillo Samsung Galaxy A56 5G Precio de lista: $1.108.999

$1.108.999 Con 37% de descuento: $689.999

$689.999 Con Conexión Total: $586.499

$586.499 Financiación: Hasta 3 cuotas sin interés

Hasta 3 cuotas sin interés Procesador: Octa-Core (2.9 / 2.6 / 1.9 GHz)

Octa-Core (2.9 / 2.6 / 1.9 GHz) Almacenamiento: 256 GB

256 GB Cámaras: Frontal 12 MP / Trasera 50 + 12 + 5 MP

Frontal 12 MP / Trasera 50 + 12 + 5 MP Pantalla: 6.7" FHD+ Super AMOLED

6.7" FHD+ Super AMOLED Color: Gris En conjunto, las ofertas disponibles en Tienda Personal representan una oportunidad para acceder a distintos modelos de Samsung con rebajas y facilidades de pago. Estas promociones se encuentran vigentes por tiempo limitado y pueden variar según el almacenamiento y los beneficios asociados a cada persona/ Iprofesional