24 de noviembre de 2025
Sitio Andino
PROMOCIONES IMPERDIBLES

Ofertas en celulares: qué modelos tienen más de 35% de descuento y dónde encontrarlos

Distintas tiendas ofrecen celulares con precios reducidos y varias alternativas de compra. Conocé dónde encontrar descuentos superiores al 35% y en qué modelos.

Por Sitio Andino Economía

Próximos a fin de año, múltiples tiendas y locales comienzan a lanzar ofertas en distintos rubros. Tal es el caso de Tienda Personal, la plataforma virtual perteneciente a la compañía de teléfono móvil e Internet del Grupo Telecom. En esta ocasión, la empresa anunció promociones con descuentos superiores al 35% en celulares Samsung, vigentes hasta el 30 de noviembre.

Además, el descuento puede ser aún mayor para quienes cuenten con Conexión Total, un beneficio exclusivo para clientes que tienen contratados servicios de Personal y Flow. De todos modos, es posible adquirir celulares liberados a precios atractivos y con descuentos significativos incluso sin disponer de este servicio.

A continuación, repasamos los modelos de Samsung disponibles en Tienda Personal dentro de las ofertas ideales para renovar el dispositivo.

image
Los celulares tienen descuentos superiores a 35% en Tienda Personal

Samsung Galaxy A06 – Opciones de 64 GB y 128 GB

Ambas versiones del Samsung Galaxy A06 comparten las mismas características técnicas:

  • Procesador: Octa-Core (2.0 GHz / 1.8 GHz)
  • Cámaras: Frontal 8 MP / Trasera 50 + 2 MP
  • Pantalla: 6.7" HD+ IPS LCD
  • Color: Negro
  • Financiación: Hasta 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito

Los precios varían según el almacenamiento elegido:

  • 64 GB
    • Precio de lista: $331.999
    • Con 63% de descuento: $121.499
    • Con Conexión Total: $103.274
  • 128 GB
    • Precio de lista: $389.999
    • Con 56% de descuento: $171.499
    • Con Conexión Total: $145.774

Samsung Galaxy A36 5G

  • Precio de lista: $903.999
  • Con 43% de descuento: $509.999
  • Con Conexión Total: $433.499
  • Financiación: Hasta 3 cuotas sin interés
  • Procesador: Octa-Core (2.4 GHz / 1.8 GHz)
  • Almacenamiento: 256 GB
  • Cámaras: Frontal 12 MP / Trasera 50 + 8 + 5 MP
  • Pantalla: 6.7" FHD+ Super AMOLED
  • Color: Negro

Samsung Galaxy S25 FE

  • Precio de lista: $1.799.999
  • Con 38% de descuento: $1.099.999
  • Con Conexión Total: $934.999
  • Financiación: Hasta 3 cuotas sin interés
  • Procesador: Deca-Core (3.2 / 2.9 / 2.6 / 1.95 GHz)
  • Almacenamiento: 256 GB
  • Cámaras: Frontal 12 MP / Trasera 50 + 8 MP
  • Pantalla: 6.7" FHD+ Dynamic AMOLED 2X
  • Color: Azul naval

Samsung Galaxy A15

  • Precio de lista: $503.999
  • Con 38% de descuento: $309.999Con Conexión Total: $263.499
  • Financiación: Hasta 9 cuotas sin interés
  • Procesador: Octa-Core (2.2 GHz / 2.0 GHz)
  • Almacenamiento: 128 GB
  • Cámaras: Frontal 13 MP / Trasera 50 + 5 + 2 MP
  • Pantalla: 6.5" FHD+ Super AMOLED
  • Color: Amarillo

Samsung Galaxy A56 5G

  • Precio de lista: $1.108.999
  • Con 37% de descuento: $689.999
  • Con Conexión Total: $586.499
  • Financiación: Hasta 3 cuotas sin interés
  • Procesador: Octa-Core (2.9 / 2.6 / 1.9 GHz)
  • Almacenamiento: 256 GB
  • Cámaras: Frontal 12 MP / Trasera 50 + 12 + 5 MP
  • Pantalla: 6.7" FHD+ Super AMOLED
  • Color: Gris

En conjunto, las ofertas disponibles en Tienda Personal representan una oportunidad para acceder a distintos modelos de Samsung con rebajas y facilidades de pago. Estas promociones se encuentran vigentes por tiempo limitado y pueden variar según el almacenamiento y los beneficios asociados a cada persona/ Iprofesional

