Nueva amenaza de Donald Trump a China: los aranceles podrían llegar a 245%

Si bien China convocó al diálogo en numerosas ocasiones, hasta la fecha este intento no manifestó avances. Por el contrario, hoy la Casa Blanca anunció que los aranceles a China podrían llegar a un 245%.

¿A qué se debe la amenaza?

El aumento se concretaría en caso de que una investigación de la Secretaría de Comercio identifique “amenazas para la seguridad nacional” en las importaciones de minerales críticas que proviene de China.

Donald Trump solicitó que se lleve adelante "una investigación sobre los riesgos para la seguridad nacional que plantea la dependencia de Estados Unidos de minerales críticos procesados importados y sus productos derivados".

Esta investigación se desprende tras conocer la decisión de China de restringir el envío de seis metales pesados que, para Washington, significan "componentes esenciales para fabricantes de automóviles, fabricantes aeroespaciales, empresas de semiconductores y contratistas militares de todo el mundo".

Comunicado firmado por Donald Trump

La administración de Estados Unidos presentó un comunicado -con la firma de Trump- que señala: "Los productores extranjeros han recurrido a la manipulación de precios, al exceso de capacidad y a restricciones arbitrarias a las exportaciones, utilizando su dominio de la cadena de suministro como herramienta para obtener influencia geopolítica y económica sobre Estados Unidos".

En caso de que se confirme la investigación que llevan adelante desde la Casa Blanca, la nueva tasa de 245% reemplazaría inmediatamente a la actual que está vigente desde el pasado 2 de abril.

También advirtieron que son numerosos países los que han establecido comunicación para discutir los aranceles, con la excepción de China. "Más de 75 países ya se han puesto en contacto para discutir nuevos acuerdos comerciales. Como resultado, los aranceles más altos individualizados están actualmente suspendidos".

¿Qué respondió China?

En medio de esta guerra comercial, este miércoles China informó que su Producto Bruto Interno creció un 5,4% entre enero y marzo de este año con respecto al mismo trimestre del 2024.

En paralelo, el vocero del Ministerio de Asuntos exteriores de China, Lin Jian, declaró en una entrevista sobre la amenaza de Trump: "Pueden preguntar a la parte estadounidense sobre el tipo arancelario específico. China ha manifestado repetidamente su firme postura respecto a los aranceles".

"Esta guerra arancelaria fue iniciada por Estados Unidos, y las contramedidas de China son necesarias para proteger sus derechos legítimos, así como la equidad y la justicia internacionales", agregó.

"No hay ganadores en una guerra arancelaria o comercial. China no quiere librar estas guerras, pero no les teme", completó/ Ámbito Financiero