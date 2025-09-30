30 de septiembre de 2025

Mendoza impulsa la agro energía solar con el ciclo Agrocosecha Conecta

Agrocosecha Conecta inaugura en Mendoza un ciclo de charlas sobre agro energía solar, innovación tecnológica y sostenibilidad en el agro.

Por Marcelo López Álvarez

Este jueves, el sector agropecuario de Mendoza recibirá la primera edición de Agrocosecha Conecta, un espacio que busca convertirse en punto de referencia para productores, empresarios, investigadores y profesionales vinculados al mundo rural. La propuesta combina charlas de especialistas, exposición de nuevas tecnologías y un ámbito de encuentro estratégico, con el propósito de impulsar un modelo agrícola más eficiente y sostenible y es de participación gratuita

La apertura del ciclo tendrá como eje central la “Agroenergía solar”, temática que refleja una de las grandes apuestas del agro mendocino hacia el futuro: incorporar energías renovables para reducir costos y alcanzar mayor autonomía. La actividad se desarrollará a partir de las 16 en el concesionario Agrocosecha de Rodeo del Medio, con entrada libre y gratuita, con inscripción previa y está prevista una duración de dos horas.

Energía solar en el campo

El programa contará con la participación de Nicolás Giorlando, gerente y socio de la firma Solhé, una empresa con más de una década de experiencia en soluciones de energía solar. Giorlando expondrá sobre los avances en sistemas On Grid de Huawei, la incorporación de baterías industriales y presentará casos concretos en los que la aplicación de energía solar en fincas y emprendimientos agrícolas permitió a los productores disminuir gastos operativos y asegurar mayor independencia energética.

La elección del tema no es casual: en un contexto de creciente presión sobre los costos productivos, la incorporación de tecnologías limpias aparece como una respuesta viable para fortalecer la competitividad y al mismo tiempo alinearse con las demandas de sostenibilidad que exige el mercado internacional.

28c19d31-2251-4945-8b51-1027650632dd
La energía solar gana terreno en la producción agropecuaria de Mendoza

La energía solar gana terreno en la producción agropecuaria de Mendoza

Tecnología y productividad

Junto a la mirada energética, el encuentro también pondrá el foco en la innovación en maquinaria agrícola. Lucas Gilbert, CEO de Agrocosecha, presentará una nueva línea de tractores y repasará las marcas que la compañía representa en la provincia. Su exposición buscará mostrar cómo la incorporación de tecnología en el equipamiento permite aumentar la productividad y avanzar hacia un esquema de trabajo más respetuoso con el medio ambiente.

En este sentido, la combinación de maquinaria moderna y soluciones energéticas renovables constituye una fórmula que promete transformar la manera en que se organiza y planifica la actividad agrícola mendocina.

Un espacio para vincularse

Más allá de las exposiciones técnicas, Agrocosecha Conecta ha sido diseñado como un ámbito de networking. Al finalizar las presentaciones, los asistentes participarán de un cóctel pensado para facilitar el intercambio de experiencias, la exploración de oportunidades de negocio y la creación de alianzas estratégicas.

La empresa proyecta realizar estas jornadas de manera trimestral, con el objetivo de mantener un canal de comunicación abierto y constante con la comunidad agrícola. De este modo, se espera que el ciclo se convierta en un espacio para actualizarse en torno a tendencias de mercado, experiencias innovadoras y transformaciones tecnológicas que impactan en la vida diaria del productor.

La primera edición de Agrocosecha Conecta será, en este sentido, un punto de partida. La expectativa de los organizadores es que el ciclo logre tender puentes entre la innovación tecnológica y las demandas concretas del productor, contribuyendo a que el agro mendocino pueda afrontar con mayores herramientas los desafíos de competitividad y sostenibilidad que le plantea el futuro inmediato.

