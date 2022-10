Medicina prepaga, un conflicto que excede lo económico

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1585260264580349953 Resulta francamente inaceptable el nuevo aumento, esta vez de dos dígitos (13,8%), que el Gobierno autorizó a las empresas de medicina prepaga, y que de esta manera suman el 114% anual de aumento otorgado. O sea, más de un 20% sobre la inflación anualizada. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 26, 2022

Un rápido recuento que hizo el Centro de Economía Política Argentina y que compartió a través de su canal de Telegram, las cuotas de las prepagas de 1016 a 2021 aumentaron un 326,2% versus una inflación que en ese periodo llegó al 291,1%

Si se toma desde comienzos de 2021 el aumento de cuotas de las empresas de medicina llega al 216 por ciento mientras que el IPC creció 195.1 por ciento.

El informe destaca que el único año en el que quedaron por debajo de la inflación fue el 2020 ( el año de la pandemia) donde el incremento se ubicó en el orden del 10%. Pero (siempre hay uno) ese año también las prepagas cerraron balances positivos a pesar de no aumentar las cuotas.

Por qué se dio esta particularidad, básicamente por la asistencia del Estado. Las empresas accedieron al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), tuvieron reducción a cero de contribuciones patronales y de Ingresos Brutos para sanatorios y hospitales además de acceder a una reducción del Impuesto al Cheque del 1,4% al 0,8%.

Por otra parte en ese periodo de pandemia buena parte de la atención se pagó con transferencias del Estado además de ver notablemente reducidas las consultas por temor del público a los contagios, situación largamente denunciada por los médicos (como se recordará) que reclamaban permanentemente que los pacientes no abandonaran los controles y tratamientos.

image.png Las empresas de medicina prepaga en la mira por sus aumentos que superan la inflación.

En ese periodo donde la empresas redujeron sensiblemente sus gastos o costos los afiliados siguieron pagando sus cuotas plenas a pesar de la menor atención mientras, según denuncian los efectores de salud y los proveedores, se profundizó la desactualización y postergación de pagos desde las empresas a las instituciones de salud.

Los balances públicos de las principales empresas de medicina prepaga muestran resultados promedio en el período 2015-2020 de 527 millones de dólares para las 6 principales (Galeno, Medicus, Medifé, Omint, OSDE y Swiss Medical) y el año de la pandemia significó el mejor desempeño, con resultados que ascienden a los USD 250 millones, en promedio.

Un dato interesante que sacó la cuenta el CEPA es la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores que pagan las cuotas, mientras las empresas multiplicaban ganancias los salarios medidos en cuotas de prepagas se redujeron 17% desde 2016 y más de 10% en el último año.

Es decir que las empresas siempre ganaron entre 2016-2019 y 2021-2022, por suba de cuotas, y en 2020, gracias a los beneficios otorgados por el Estado.

El debate, al igual que en tantas otras áreas de la economía sobre todo las reguladas, es si el Estado no debería exigir alguna contraprestación (por ejemplo el congelamiento de cuotas por un tiempo) a cambio de los auxilios prestados que le permitieron no solo no perder plata sino ganar hasta en el peor de los momentos para la salud como fue la pandemia.