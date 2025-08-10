Sin repunte

Las ventas de las pymes siguen en baja, pese a las promociones y la financiación

Las ventas minoristas pyme bajaron 2% interanual en julio, y comparado con el mes anterior, la disminución fue del 5,7%. Cuál es la tendencia.

Foto: Cristian Lozano

Según la CAME, en lo que va del año, las ventas de las pymes acumulan un crecimiento interanual del 7,6%, es decir que hay una mejora con respecto al mismo período del 2024.

Según el Índice de Ventas Minoristas (IVM) de la CAME se registraron variaciones puntuales en el movimiento comercial vinculadas al cobro del aguinaldo y el turismo por las vacaciones de invierno, aunque sin alterar la tendencia general.

De acuerdo al informe, en julio, las ventas en los distintos rubros sufrieron por factores económicos que limitaron el consumo, como el endeudamiento de los hogares, el uso restringido del crédito y el aumento de los costos operativos. Por estos motivos, los comercios recurrieron a promociones, cuotas sin interés y descuentos. A su vez, algunos incorporaron servicios como entregas a domicilio o venta online. Principalmente, las compras se concentraron en productos de primera necesidad y montos bajos, con una fuerte planificación del gasto.

La situación económica alarmante de las pymes

De acuerdo al informe, el 57,9% de los comerciantes indicó que la economía en los comercios se mantuvo igual que el año pasado, pero el 30% indicó que la situación empeoró. A su vez, el 49,2% de las pymes relevadas cree que la situación económica mejorará el próximo año.

De los siete sectores relevados, solo tres registraron variaciones interanuales positivas. “Perfumería” encabezó el crecimiento con un 1,8%, seguido por “Farmacia” (0,9%) y “Alimentos y bebidas” (0,4%). En sentido contrario, cuatro rubros presentaron caídas. “Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles” mostró la mayor retracción con un 6,7%, seguido por “Textil e indumentaria” (-5,1%), “Calzado y marroquinería” (-2,5%) y “Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción” (-1,9%).

Las autoridades de la CAME manifestaron que los índices de consumo no repuntan y se ve un tendencia en forma de meseta, por lo que el panorama es complicado. Además, alertaron sobre la falta de poder adquisitivo, dado que si bien se ofrecen pagos en cuotas y promociones, la gente "no tiene plata en el bolsillo".

“Desde que llegó Milei no se bajaron impuestos, al contrario: se sumó el de Ganancias. El propio presidente había dicho que se iba a cortar un brazo si creaba un nuevo impuesto, y sin embargo lo hizo. Esta estructura impositiva encarece el precio final y profundiza la caída del consumo”, indicó el secretario de prensa de la CAME, Salvador Femenía, en comunicación radial.

Por Soledad Maturano
Por Sitio Andino Economía
Por Sitio Andino Economía