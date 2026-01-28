28 de enero de 2026
{}
La venta de combustibles cerró 2025 como el tercer mejor año desde la pandemia

Con más de 16,9 millones de m³ vendidos, 2025 cerró como el tercer mejor año desde la pandemia, con una leve suba interanual y fuerte impulso de los combustibles premium.

15 de mayo 2025, estacion de servivio, aumentos, combustibles, naftas, ypf.jpg
Foto: Yemel Fil
La venta de combustibles al público cerró el 2025 como el tercer mejor año desde la pandemia, al vender 16.909.725,52 m³ y marcar un aumento del 0,27% contra el 2024, según informó el portal especializado Surtidores.

Desde el año de la pandemia, el 2025 cerró como el tercer año de mayor consumo, quedando por detrás del 2022 (6,84%) y 2023 (8,65%).

Lo cierto es que el pico de ventas se concentró a mitad de año, siendo julio el mes donde se comercializó 1.462.231 m³. En contraste, febrero fue el mes con menor demanda del año, con 1.321.607 m³.

Tomando en cuenta la medición interanual, abril fue donde más se vendió combustible, marcando un crecimiento del 5,37%, mientras que noviembre registró la mayor caída de ventas interanual con un 6,51%.

YPF, la petrolera estatal, fue la compañía que mayor crecimiento tuvo en el marketshare anual (con 54,6%), seguida de Shell (22,9%), Axion Energy (12,1%) y Puma Energy (5,7%).

Rendimiento en diciembre

Luego de haberse contraído en noviembre, el último mes del año finalizó con una variación positiva en la venta.

Se comercializaron 1.503.859 m³ frente a 1.495.855,08 m³ del mismo mes de 2024, lo que significó un aumento del 0,54% interanual. Medido mensualmente, la demanda se incrementó 5,74% contra noviembre.

El consumo de combustibles Premium volvió a ser protagonista como en todo el 2025: creció 9,49% interanual. Por debajo quedó el gasoil Grado 3, con 8,52%.

combustible.jpg

La nafta Súper creció 1,88%, mientras que el diésel Grado 2 cayó un 11,22, reflejando una menor demanda del sector productivo.

De las 24 jurisdicciones, solamente nueve tuvieron variaciones interanuales positivas:

  • Catamarca: 7,17%.
  • Río Negro: 4,63%.
  • Buenos Aires: 3,93%.
  • San Juan: 3,43%.
  • Neuquén: 1,93%.
  • La Pampa: 1,69%.
  • San Luis: 1,14%.
  • Formosa: 0,31%.
  • Entre Ríos: 0,02%.

Misiones (-5,9%), Corrientes (-5,61%) y Santiago del Estero (-5,12%) lideraron el ranking de mayores retrocesos.

En cantidad de volumen vendido, la provincia de Buenos Aires encabezó la lista con 544.732 m³.

  • Córdoba: 155.875 m³.
  • Santa Fe: 115.600 m³.
  • Ciudad de Buenos Aires: 97.300 m³.

YPF (4,38%), Gulf (3,47%) y Axion Energy (2,9%) percibieron un crecimiento en sus ventas durante el último mes del año, comparado al 2024.

En cuanto a los productos, las ventas de naftas crecieron 3,81% interanual, mientras que el gasoil cayó 3,9% en comparación con 2024.

  • Nafta Premium: 238.787,08 m³ (9,49%).
  • Gasoil G3: 255.669,53 m³ (8,52%).
  • Nafta Súper: 654.466,08 m³ (1,88%).
  • Gasoil G2: 354.936,44 m³ (-11,22%).

“El análisis por tipo de producto vuelve a mostrar la mejor situación de los combustibles Premium, una tendencia que se consolida desde mediados del año pasado”, señalaron desde Surtidores.

