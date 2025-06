La petrolera Aconcagua Energía entró en default y peligran millonarias inversiones en Mendoza

La petrolera Aconcagua Energía con operaciones en Mendoza , Neuquén y Río Negro , comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que no afrontará el pago de los intereses de una obligación negociable en dólares que venció el martes 11 de junio, y que ha iniciado un proceso de reestructuración integral de su deuda financiera .

La situación refleja no solo las dificultades particulares de la petrolera , sino también las condiciones adversas del sistema financiero argentino , donde el acceso al crédito en moneda extranjera se ha vuelto prohibitivamente caro. La petrolera argumentó que su condición de primer emisor en los mercados internacionales , sumada a la coincidencia con otras colocaciones de empresas locales con mayor historial y calificación, y al “efecto contagio” de otros incumplimientos corporativos, redujeron aún más sus posibilidades de obtener capital fresco .

La situación de la empresa se da en un marco particular en el rubro petrolero, con YPF retirándose de la operación de todos los pozos convencionales (como viene contando Sitio Andino), y con las empresas que se han hecho cargo de esas operaciones entrando en dificultades para financiar sus operaciones y crecimiento, poniendo en riesgo a mediano y largo plazo la provisión del mercado interno.

Perfil de una petrolera en apuros

La empresa, fundada en 2015 por dos ex integrantes de YPF y que ahora se encaminó al default, produce actualmente unos 11.500 barriles equivalentes por día, con una proporción de 70 % petróleo y 30 % gas, y según sus informes posee una estructura de costos eficiente, con un costo de extracción de 17 dólares por barril y un punto de equilibrio de 45 dólares.

La empresa, en Mendoza, posee como activos:

el Área Chañares Herrados en el Valle de Uco , parte de la Cuenca Cuyana , con 83 pozos perforados ;

en el , parte de la , con ; el Área Puesto Pozo Cercado en Tupungato , también parte de la Cuenca Cuyana , con 19 pozos ;

en , también parte de la , con ; el Área Atuel Norte en El Sosneado, Malargüe , dentro de la Cuenca Neuquina , con 6 pozos ;

en , dentro de la , con ; el Área Confluencia Sur en Malargüe , Cuenca Neuquina, con 23 pozos ;

en , Cuenca Neuquina, con ; y el Área Payún Oeste, también en Malargüe, con 13 pozos perforados.

El riesgo del crédito corporativo

La novedad ratifica que existen los riesgos de la posible falta de garantías en la continuidad de producción si los nuevos operadores no logran sostener la actividad, a no ser que desde el Estado Nacional se las ayude con bajas de IVA, beneficios fiscales, ganancias, importaciones sin impuestos, etc. O se les beneficie como a las grandes inversiones con normativas como el RIGI.

Como así también el Estado provincial que los ayude con bajas de impuestos como regalías e ingresos brutos y obras de infraestructura que faciliten la explotación.

Este nuevo default corporativo que se suma a otros de empresas de distintos sectores, como Los Grobo, Agrofina y Surcos, las empresas del grupo Albanesi ,Celulosa Argentina y NGR (proveedora de Vaca Muerta), refleja una tendencia preocupante en el entramado productivo argentino: empresas con activos sólidos y proyectos viables se ven acorraladas por las condiciones del mercado de capitales, que combinan tasas exorbitantes, escasa liquidez y un elevado riesgo país.