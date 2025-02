Javier Milei, Luis Caputo y el sueño de un dólar propio

En un contexto de fortalecimiento del dólar a nivel mundial, pero depreciándose en Argentina a fuerza de cepo e intervención estatal que no logran revertir el declive de las reservas del BCRA, Javier Milei y Luis Caputo enfrentan uno de los momentos más críticos de su gestión, aunque ellos y el establishment lo nieguen.

Las recientes declaraciones de Julie Kozak , vocera del FMI, en una conferencia de prensa que se hizo esperar más de la cuenta , ponen en evidencia que las extrañas políticas libertarias de intervencionismo en el mercado y destrucción de la matriz productiva no convencen al Fondo, que ya se quemó una vez con Luis Caputo en la presidencia de Mauricio Macri .

Dólar y Banco Central: ¿Contradicción o pragmatismo?

Desde la asunción del presidente Javier Milei, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no solo no se cerró, sino que no ha parado de intervenir activamente en el mercado de los distintos dólares para garantizar la continuidad del negocio del carry trade, que además estimula escandalosamente.