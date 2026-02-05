Inicio de año complicado para la industria automotriz: producción y exportaciones a la baja

La industria automotriz cerró el primer mes del año con una disminución significativa en producción y exportación . Según el informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), en enero de 2026 se produjeron 20.998 vehículos, lo que representa una baja del 20,7% respecto a diciembre y del 30,1% en comparación con enero de 2025.

Por su parte, las exportaciones registraron un descenso del 51% respecto a diciembre de 2025 y del 12,3% en términos interanuales.

El escenario es claro: con apenas tres días menos de producción , la actividad automotriz mostró una caída pronunciada, aunque las ventas mayoristas se mantuvieron en niveles similares al mes anterior.

En enero 2026, la producción cayó 20,7% y la exportación 51% con respecto a diciembre del año pasado.

“Como estimamos a fines del año pasado, la menor cantidad de días trabajados y la reducción de la cadencia diaria por las adecuaciones en las plantas para la producción de nuevos modelos impactaron en los números. Para tener un panorama más preciso sobre el desempeño anual, será necesario esperar al desarrollo del primer trimestre ”, explicó Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA, al analizar las primeras estadísticas de 2026.

Desafíos y oportunidades en el mercado nacional e internacional

El presidente de ADEFA también destacó que, en un contexto de cambios tecnológicos y nuevas medidas para el desarrollo industrial, “es fundamental mantener el trabajo conjunto con la cadena de valor y las autoridades nacionales para mejorar de manera sostenida la competitividad”.

En este sentido, subrayó los avances logrados en la reducción y eliminación de impuestos, los cuales han tenido un efecto positivo en el sector, y agregó que es necesario seguir reforzando estas medidas. Al mismo tiempo, advirtió que “también se debe avanzar en mejorar el acceso a nuevos mercados”.