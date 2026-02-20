Febrero marca una caída en la confianza del consumidor: menos optimismo y más cautela

Febrero cerró con una caída en la confianza del consumidor: menos optimismo y más cautela

La confianza de los consumidores volvió a mostrar señales de deterioro en febrero de 2026. El índice registró una caída mensual del 4,7% y un descenso interanual del 6,09% , según el último informe de la Universidad Torcuato Di Tella. De esta manera, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 44,38 puntos.

El retroceso refleja un cambio en el clima económico , luego de varios meses de relativa estabilidad. El informe vincula esta evolución al aumento de la inflación registrado en enero , que alcanzó el 2,9% mensual , junto con una percepción más negativa sobre la situación económica personal y una menor capacidad de compra .

Además del índice general, otros componentes también mostraron retrocesos. Las expectativas futuras cayeron 5,75%, mientras que la situación personal descendió 7,62%, consolidando un escenario de menor optimismo entre los consumidores.

La caída de la confianza del consumidor coincide con un aumento de la inflación en enero de 2026.

La caída fue generalizada en todo el país, aunque con distinta intensidad. La Ciudad de Buenos Aires lideró el descenso con una baja del 7,77%, seguida por el Gran Buenos Aires (-5,35%), mientras que el resto del país registró una merma del 2,26%. Más allá de las diferencias regionales, el denominador común fue una sensación extendida de menor capacidad de consumo .

Mayor impacto en hogares de ingresos altos

Según el informe, el ICC mostró bajas tanto en hogares de ingresos altos como en los de menores recursos, aunque el retroceso fue más marcado entre los primeros, con una caída del 5,24%, lo que evidencia un deterioro transversal de las expectativas.

En contraste, el único componente que se mantuvo prácticamente estable fue el indicador vinculado a la compra de bienes durables e inmuebles, que presentó una variación mensual casi nula (-0,02%) y una mejora interanual cercana al 10%, informó Ámbito Financiero.