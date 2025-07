Es oficial: se podrá comprar productos electrónicos de Tierra del Fuego directo al fabricante

La normativa había sido anunciada dos meses atrás y permite a los fabricantes fueguinos vender de forma directa a consumidores particulares a través de plataformas online. Ahora bien, los envíos no pueden exceder las tres unidades de una misma mercadería al año. Los límites son por persona y no pueden superar el valor de US$3.000. Además, los productos que se compren vía online no pueden ser utilizados con fines comerciales.