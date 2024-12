Mientras el traspaso de IMPSA a la empresa estadounidense Arc Energy se dilata y el Gobierno Nacional intenta traer tranquilidad al afirmar que los empleados de planta continuarán en sus puestos, en el ínterin los trabajadores enfrentan momentos de incertidumbre y malestar . En las últimas horas, se les comunicó que no cobrarán la totalidad de sus haberes de noviembre.

El complejo escenario que atraviesa la empresa industrial se profundizó con la llegada del último mes del año. Según trascendió, a los trabajadores se les informó que se les depositará el 50% del salario correspondiente al mes de noviembre . A ello se suma que no se ha establecido una fecha concreta en la que se liquidará la otra mitad de sus haberes y mucho menos del pago del aguinaldo .

La noticia no solo cae en uno de los momentos de mayores gastos del año, con la llegada de las Fiestas y vacaciones, sino también en una complicada situación de IMPSA, que no puede avanzar con la privatización por su crítica situación financiera.

La privatización de IMPSA entra en una zona gris

La que se presentó como la primera privatización de la era de Javier Milei no solo no se ha concretado, sino que ha entrado en una zona gris tras confirmarse una prórroga de al menos 15 días en el proceso de adjudicación de IMPSA a la empresa estadounidense Arc Energy.

Sin embargo, según fuentes cercanas al proceso, dicha prórroga podría extenderse hasta febrero o incluso más, poniendo en riesgo el futuro de la compañía.

impsa.jpg En medio de la privatización, IMPSA pagará a sus empleados la mitad del sueldo de noviembre

Arc Energy, una firma estadounidense vinculada a tecnologías y desarrollo nuclear, realizó la única oferta para adquirir el 85 % de las acciones de la histórica empresa mendocina, actualmente en manos de la Nación y la Provincia tras su estatización durante la gestión de Alberto Fernández como presidente y Rodolfo Suarez como gobernador.

Arc ofreció poco más de 27 millones de dólares, pero enfrenta un obstáculo clave: la deuda de IMPSA, que asciende a 572 millones de dólares. La empresa busca renegociarla como condición fundamental para efectuar el pago y asumir el control de la compañía.

IMPSA: La deuda que condiciona

A pesar de los discursos del Gobierno Nacional sobre las bondades de la reducción del riesgo país y sus efectos positivos para regresar a los mercados de crédito, la compañía norteamericana no logra cerrar la refinanciación de esta deuda, un paso crucial para concretar la venta.

Arc Energy ya presentó un plan de negocios que incluye una propuesta de reestructuración de deuda, pero hasta ahora los acreedores (fondos de inversión y bancos extranjeros) no han aceptado la oferta. Desde la empresa estadounidense han aclarado que, hasta que no se logren los acuerdos de refinanciación, no se completará el traspaso de las acciones.

Horno IMPSA - 391348 En medio de la privatización, IMPSA pagará a sus empleados la mitad del sueldo de noviembre Gentileza oyente de Radio Andina

Según información oficial, la empresa adjudicataria contrató en octubre a Adcap Securities para gestionar la renegociación, buscando inversores interesados en adquirir parte de esa deuda. Sin embargo, estas gestiones aún no han tenido éxito.

La presión del tiempo es un factor determinante. Aunque el Gobierno apunta a cerrar la adjudicación antes de fin de año, fuentes cercanas a Arc Energy señalaron que las negociaciones con los acreedores podrían extenderse hasta febrero de 2025 o incluso algunos meses más.