Los expertos en distintas consultoras bursatiles y económicas sostienen que el "veranito" del dólar podría extenderse durante la segunda quincena de octubre , siempre que no surja algún "cisne negro" tanto el ambito internacional como nacional. Las endebles condiciones mundiales de paz en diversos puntos del planeta tienen a los mercados atentos y expectantes.

Sin embargo el problema está en la posibilidad del Gobierno de seguir sumando dolares después del 31 de octubre cuando termine el banqueo. El paper de este lunes de la misma consultora advierte que "desde China llegaron malas noticias, ya que el mercado quedó decepcionado con el paquete de estímulo prometido por el gobierno, lo que afectó fuertemente a la bolsa china y arrastró a los commodities no energéticos".

image.png La bolsa de China entra a la baja y puede ser el cisne negro que termine con el veranito del dólar en la Argentina

La Caída de los Dólares en la voz traders

Por su parte desde la Fundación Internacional Bases coinciden que, a menos que ocurra un evento inesperado, es probable que los dólares continúen su descenso. "No hay suficientes pesos en el mercado y hay confianza en que el Gobierno no devaluará". Los especialistas parecen no aprender aún que la confianza mata al hombre.

Uno de sus analistas Horacio Miguel Arana, también menciona el impacto positivo del blanqueo de capitales, que podría seguir sumando dólares hasta fin de mes. A las nuenas vibras para los próximos días en el mercado cambiario se suma Gustavo Ber, titular de Ber y asociados, quien destaca que el blanqueo no solo está ayudando a incrementar las reservas, sino que también contribuye a la caída de los dólares financieros. Claro que tal como adlantabamos el Blanqueo termina en apenas 15 días y habrá que ver como reemplaza el equipo económico esa entrada extraordinaria de dólares.

Por otro lado una de las jovenes estrellas finacieras Damián Palais, de Cocos Capital, asegura el verenito cambiario refleja la mayor oferta de dólares gracias al blanqueo y una demanda más contenida por la asusencia de pesos y una economía paralizada.

La bicicleta sigue con la cadena engrasada

A pesar de la importante caída del CCL, los analistas consideran que el carry trade sigue siendo atractivo. Adrián Yarde , director de Facimex Valores, asegura que a pesar de la apreciación de los dólares financieros llevó el tipo de cambio a niveles de 2018 pero sostiene que aun hay margen para posiciones de carry pero a corto plazo resignado algo de ganancia por seguridad.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones, en contacto con el medio especiliizado I Profesional, afirman que la brecha entre el CCL y el tipo de cambio oficial está en mínimos pero no creeen que la convergencia de los dólares -oficial, financieros y blue- conduzca a una eliminación inmediata del cepo cambiario, dado que las reservas netas siguen siendo negativas, alrededor de 6.000 millones de dólares.

La tendencia bajista del dólar financiero y blue sugiere un panorama más estable en el mercado cambiario argentino al menos mientras se manteng prendido el respirador del blanqueo y la economía siga parallizada. La confianza de los actores de la timba financiera también colabora para ese escenario. Pero ya lo dijimos, la confianza mata al hombre y puede llevarse puesto al país.