Milei, Caputo y la foto que confirma un gobierno alejado de economía real

El Gobierno de Javier Milei cerró la semana festejando en redes sociales y medios afines lo que considera grandes éxitos . Consolidar el veto al financiamiento de la educación pública y una nueva baja de la inflación , que quebró los 4 puntos mensuales , desataron festejos y amenazas hacia quienes no acompañan las políticas de gobierno .

Ninguna definición económica, ninguna medida de producción o desarrollo; ningún anuncio para revitalizar la actividad económica. Solo fotos que ignoran la realidad para las redes sociales. En esa multiplicidad de fotos, una que subió el vocero presidencial Manuel Adorni, del Ministro Luis Caputo en su despacho, es casi una revelación de esa lejanía cada vez más profunda de los miembros del gobierno con respecto a la economía real de un país. Los invitamos a los lectores a observarla atentamente.

image.png La foto de Luis Caputo en su despacho resume claramente el alejamiento del Gobierno de lo que pasa en la economía real.

Caputo posa señalando un videowall ubicado en su despacho, una tecnología que reemplaza en muchas oficinas la vieja tira de cuatro o cinco televisores sintonizados en distintos canales. Pero lo interesante de la foto, que refleja lo que veníamos expresando, es lo que se observa en la pantalla. Luis Caputo parece mantener en su despacho oficial su oficio de mesadinerista. Las pantallas muestran (como un agente de Wall Street) las cotizaciones de bonos, acciones, mercados, etc. Y un detalle no menor: en medio de todas las cotizaciones de la timba financiera aparece el timeline de su cuenta en la red social X.

No debe existir confesión más fuerte del alejamiento de la realidad que la foto de Luis Caputo. En la pantalla, no hay un dato de la economía real. No aparecen la feroz caída del consumo, las más de 10.000 pymes cerradas, los números disparados de la desocupación y la degradación de los empleos; tampoco la caída de los salarios o el aumento imparable de tarifas, medicamentos y cientos de datos que podrían contarle al ministro lo que pasa fuera de su despacho.

Sin ir más lejos los funcionarios y sus seguidores pregonan una recuperación de la economía por el crecimiento del crédito privado que como hemos explicado en estos mismos espacios, no es crecimiento del crédito genuino y productivo sino endeudamiento para financiar alimentos y tarifas por parte de las familias y comercios

Empleo: la pérdida se profundiza

Mientras todas las miradas estaban puestas en el Congreso, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) daba a conocer el informe sobre empleo que realiza regularmente con los datos que publica el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Desde la asunción de Javier Milei hasta el mes de julio se perdieron 200 mil empleos y el salario privado formal acumula diez meses de caída.

Entre asalariados en el sector privado, asalariados en el sector público y trabajadoras de casas particulares, durante el séptimo mes del año se registraron 10.200 empleos menos que en junio, asegura CEPA en su informe.

Respecto a noviembre de 2023, previo a la llegada de Milei-Caputo, se han perdido 196.400 puestos de trabajo. De ellos, 146.500 fueron en el sector privado, 41.300 en el público y 8.700 en el segmento de casas particulares.

De esta manera, según analiza el economista e investigador Luis Campos del centro de estudios económicos de la CTA, las empresas privadas tienen el mismo nivel de empleo que en 2015, con una población que creció un 9% en el mismo período.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/luiscampos76/status/1844460269126418864&partner=&hide_thread=false 3. En el sector privado registrado llevamos 11 meses consecutivos de caída del empleo. Contra agosto de 2023 ya perdieron su trabajo 180.502 personas. En términos absolutos estamos en niveles de 2015, con una población que creció un 9% en el mismo período pic.twitter.com/wgWiqnYQNb — Luis Campos (@luiscampos76) October 10, 2024

Los números que faltan en el videowall del Ministro de Economía son los que le contarían claramente lo que pasa en el país y que no ven.