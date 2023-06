El Estado demandó más dólares de los bancos que los privados

Mientras el Banco Central dispuso que las provincias puedan acceder al mercado de cambios por el 40% de las deudas que tienen que pagar en moneda extranjera , el registro de la entidad indica que el Estado tiene depositados a fin de mayo en los bancos u$s 2.548 millones.

Según el Boletín Monetario Diario del Central, el total de depósitos en moneda extranjera el último mes sumaban u $s 17.840 millones. De ese total, u$s15.293 millones pertenecían al sector privado no financiero y el resto al sector público , lo que incluye los depósitos de organismos del propio estado nacional y las provincias.

Durante el año pasado el total de depósitos en el sistema sumaban u$s18.477 millones, de los cuales u$s15.483 millones eran privados y u$s 2.994 públicos.

Pero entre 2022 y 2023 los dólares del Estado en los bancos cayeron casi 15%, mientras que los privados 1,2%.

Los datos del Boletín muestran que en los últimos 12 meses los depósitos en moneda extranjera totales cayeron en u$s 636 millones, pero de ello el recorte más importante fue en el sector público. Mientras el Estado retiró u$s 446 millones, los privados se llevaron u$s 190 millones.

Restricciones a las provincias

Los datos cobran relevancia en la medida en que el Banco Central comenzó a restringir a las provincias los pagos al exterior en dólares. En el mercado se asegura que a pesar de eso los estados subnacionales no corren riesgo de default.

Un relevamiento de la consultora Quantum Finanzas indica que entre capital (u$s 443, casi todo lo que retiró el Estado el último año) e intereses los vencimientos entre junio y diciembre alcanzan a u$s 949 millones.

Para la consultora que dirige Daniel Marx “las Provincias que, en su mayoría, había reestructurado su deuda en 2020 y ahora en algunos casos enfrentan vencimientos de capital, tendrían que decidir entre buscar financiamiento nuevo en moneda dura por el 60% del capital que les vence, un canje de deuda por un monto equivalente al parámetro indicado, o conseguir o usar divisas para atender el remanente sin acceder al mercado oficial de cambios (MULC)”.

En tanto, el analista Christian Buteler plantea que “no se va a llegar al punto de obligar a defaultear a una provincia ya que tampoco es tanto”. Y que “si una provincia no logra ese porcentaje no creo que no le den los dólares”.

“La verdad es que el mercado ya conoce la situación de la Argentina. Eso que se estámos viendo hoy con los bonos ya se vio con las obligaciones negociables. Lo estamos viendo de otro modo con las importaciones que las empresas se tienen que financiar afuera”, explicó (NA).