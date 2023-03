El colapso de Silicon Valley Bank: qué es lo que pasó

Esto conllevó a que los valores del SVB se depreciaran abruptamente en el "mercado abierto". De este modo, el banco para salir del imprevisto, tuvo que desprenderse de los mismos vendiéndolos a pérdida. Y lo que siguió fue un efecto en cadena: El ingreso de nuevos depósitos se detuvo y los retiros de fondos por parte de sus clientes se aceleró. Sin embargo, esto ya venía ocurriendo de la mano de diferentes startups ya que las condiciones actuales no favorecieron el ingreso de capital nuevo y las ofertas públicas de venta resultaron ser muy pobres por lo que muchas empresas comenzaron a recurrir a los abruptos retiros de fondos guardados en el Silicon Valley Bank.

Los retiros fueron tan brutales que el banco se quedó sin fondos

Pero el verdadero quiebre se desató el pasado miércoles cuando la entidad bancaria anunció que precisaba recaudar 2.250 millones de dólares en fondos para poder equilibrar su balance luego de vender una importante parte de sus valores por 21.000 millones de dólares, perdiendo en el proceso 1.800 millones de dólares.

Este anuncio generó un pánico bancario en los clientes y ahorristas de la entidad, ya que unos días antes el sistema bancario estadounidense observó con preocupación la caída de Silvergate Bank, otro de los mayores bancos de criptomonedas de los Estados Unidos. Esto llevó a que miles de startups y clientes retiraran sus fondos y capitales de riesgo del SVB de la noche a la mañana. Para el jueves, según un documento regulatorio, los clientes de la entidad habían extraído 42.000 millones de dólares y para el cierre de la jornada (jueves), el banco se encontraba con un saldo negativo de 958 millones de dólares.

Esta situación llevó al Silicon Valley Bank a buscar un comprador sin éxito, hecho por el cual tuvo que ser cerrado por el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California, asumiendo el control del banco la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC). La entidad (FDIC) trató de llevar algo de calma a los clientes con depósitos asegurados (hasta 250.000 dólares), al anunciar que recuperarían el acceso a los mismos a partir este lunes por la mañana. Sin embargo, la mayoría de los depósitos en el Silicon Valley Bank no estaban asegurados y excedían el límite garantizado por la FDIC (hasta 250.000 dólares) superando los 151.000 millones de dólares.

¿Qué ocurriría con los fondos no asegurados?

El Gobierno de los EEUU, a través de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, anunció a los desesperados clientes del Silicon Valley Bank, que aquellos ahorristas cuyos fondos no estuvieran asegurados recibirían un "dividendo anticipado" a lo largo de la semana, pero remarcó que la recuperación del resto del capital, quedaría sujeta al ingreso obtenido por la venta de los activos del quebrado banco.

Obviamente, esto generó que empresarios y fondos de capital de riesgo comenzaran a hacer campañas de pedido de salvataje financiero a diferentes agencias gubernamentales para poder recuperar su dinero depositado en el Silicon Valley Bank.

startup-g41643785d_1280.jpg Hasta el momento, un total de 1.000 startups de YCombinator se han visto afectadas por la caída del Silicon Valley Bank

La Reserva Federal aseguró la "protección total"

Hasta el momento, un total de 1.000 startups de YCombinator se han visto afectadas por la caída del Silicon Valley Bank y aseguran que podrían desaparecer en cuestión de días al no poder acceder al dinero bloqueado por el colapso de la entidad bancaria. Recién el domingo por la noche, un comunicado conjunto de la Reserva Federal, el Departamento del Tesoro y la FDIC llevó tranquilidad a los clientes del Silicon Valley Bank.

Es por ello que el pasado domingo por la noche, la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos prometieron tomar medidas para la "protección total a todos los depositantes", asegurando que todos los clientes del SVB recuperarían el acceso a su dinero, a partir del lunes 13 de marzo, gracias a la eliminación del limite de garantía de 250.000 dólares que tenían los fondos bloqueados. "Ninguna pérdida asociada con la resolución de Silicon Valley Bank correrá por cuenta de los contribuyentes", aseguraron.

Una medida para evitar el "efecto contagio"

En el mismo comunicado emitido por la FED, el Tesoro y la FDIC, se anunció además del cierre del Silicon Valley Bank, el abrupto cierre consecutivo del Signature Bank, uno de los bancos cripto-friendly más importantes de Estados Unidos.

En el comunicado se detalla las razones de esta decisión entre las que se destaca la necesidad de evitar un "efecto contagio" que conlleve a una crisis del sistema bancario de los EEUU. Hasta el 31 de diciembre de 2022, Signature Bank poseía unos 110.000 millones de dólares en activos de los cuales más de 88.000 millones de dólares correspondían a depósitos. Frente al desplome de la entidad, la FED señaló que todos los depósitos de los clientes estarán disponibles de forma completa.

Los desprotegidos

En ambos casos, tanto los accionistas como aquellos tenedores de deuda no garantizados, no serán salvados por las medidas de la Reserva Federal, por lo que no podrán recuperar nada de las entidades bancarias en venta. «Los altos directivos también han sido eliminados. Cualquier pérdida del Fondo de Seguro de Depósitos para respaldar a los depositantes no asegurados se recuperará mediante una evaluación especial de los bancos, según lo exige la ley», indicaron las autoridades estadounidenses.

fuente: hipertextual.com