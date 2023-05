Dólar agro: las pymes de Mendoza ¿fuera de Precios Justos?

A casi un mes de ponerse en marcha, el tipo de cambio diferencial para que exportadores liquiden divisas conocido como dólar agro (también dólar vino o Malbec) está a las puertas de una modificación. No del valor de $300 que reconoce el Banco Central hasta el 31 de agosto, pero sí de la presencia de productos en Precios Justos , requisito para que la vitivinicultura acceda al llamado Programa de Incremento Exportador.

"Hicimos un planteo claro para mejorar el programa en cuanto a las exigencias, los requisitos. Concretamente, le pedimos a las autoridades diferenciar entre grandes bodegas, medianas y pequeñas, porque muchas veces pueden cumplirlos las grandes pero no las más chicas, que representan un 85% de las que exportan", señaló el presidente del INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) Martín Hinojosa .

Para Milton Kuret, director ejecutivo de Bodegas de Argentina, que agrupa a la mayor parte del espectro exportador (más de 200 bodegas de todo el país), la expectativa excede ese requisito. Y apunta a un tipo de cambio más alto.

"Es algo que nosotros pedimos para toda la industria, no solamente las pymes. Nuestra solicitud original, fue un tipo de cambio poner un tipo de cambio variable ya que nuestra industria tiene tiempos largos desde que ingresa un pedido hasta cobrarlo. Eso hace que se cobre sobre el final de la ventana cuando la ventaja es mucho menor", consignó Kuret.

Precios Justos, la variable

Por lo pronto, el planteo del INV apunta básicamente a que incluír productos en el programa Precios Justos sea más exigible a las grandes compañías. O sea, las que tienen más impacto y presencia en el mercado nacional, por una cuestión de mayor escala.

A la inversa, a criterio de Hinojosa, en el caso de pequeñas y medianas empresas, por tener una capacidad de abastecimiento más acotada, significaría mucho más difícil cumplir con el acuerdo en precios y abastecimiento. Porque no tienen tanta incidencia en el consumo interno, dado que solamente exportan.

"Por eso, trabajar sobre las principales bodegas, ya habituadas a estar en Precios Justos, asegura casi el 80% del mercado interno cubierto. El Gobierno intenta buscar equilibrio: que, a cambio de un mejor dólar, no se dispare la inflación", consignó el funcionario.

Justamente, la industria ve en Precios Justos, tal como está diseñado, un obstáculo para cobrar el dólar agro.

Para Kuret, "el ingreso de las bodegas a Precios Justos, con porcentaje de incrementos de sus productos en todos los canales acorde a la cuota de exportaciones versus mercado local es una limitante. En realidad, la vitivinicultura tiene un problema particular dados los problemas climáticos y los incrementos de costos, sobre todo de materia prima".

Inflación versus dólar

Los funcionarios admiten que la inflación ha corroído el márgen que prometía al principio un tipo de cambio de $300. Que el dólar oficial hoy reporte $226,50 justifica ese valor, pero hay que restarle al menos un 8% de poder adquisitivo en su primer mes (si se toma el IPC) por la incesante suba de costos.

"Coincido con eso, tiene sentido y lógica. Personalmente creo que el tipo de cambio debería ajustarse por la inflación, pero no depende de mí", subrayó Hinojosa.

Por su parte, desde Bodegas de Argentina, Kuret remarcó que la prioridad es cobrar un dólar más alto. En particular porque el no cobrarlo en tiempo y forma "obliga a las bodegas a requerir mecanismos de prefinanciación del exterior para cobrar de inmediato. Algunas lo tienen, otras no. El acceso a crédito en dólares desde el exterior al final es una limitante".

Por lo pronto, se espera una respuesta de la Nación al planteo desde Mendoza en el transcurso de esta semana.