De Mendoza: pedidos al nuevo Gobierno que el balotaje frenó

"Aunque la cosecha avanza, la no aprobación de las SIRA complican la disponibilidad de insumos para la nueva temporada sobre todo para durazno y tomate", repasó Leandro Roldán , gerente de CAFIM (Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza).

Todo está por verse, desde el último reclamo que, antes del balotaje presidencial, la cámara mendocina asociada a Copal (Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios) le hizo, vía UIA (Unión Industrial) al secretario de Comercio Matías Tombolini.

Según Roldán "la respuesta es que salen de a poco. Pero en algunos casos, por la falta de insumos específicos que no se fabrican en el país, nos perdemos de vender un volúmen importante de productos como el durazno enlatado".

Más allá de que las fábricas de Mendoza importan hasta 20% de la hojalata de Chile y Perú, el caso de la "tapa abrefácil" usada en la fruta en conserva y el atún enlatado también es un verdadero cuello de botella. Al no producirse en el país, demora los envíos al exterior, como por ejemplo Brasil, un destino que compra mucho producto mendocino.

La cuenta que hacen los industriales expone el problema: por cada lata de u$d 1 (valor FOB), el "abrefácil" tiene un costo de u$d 0,05. Demasiado poca incidencia como para complejizar la dinámica exportadora.

Monotributo: cruzada por la reforma integral

Para los trabajadores independientes, que encarnan una eterna lucha para el reconocimiento (y mejora) de sus derechos, la apuesta es ambiciosa. Ni más ni menos que pelear por una modificación integral del régimen del Monotributo, para sumar más beneficios a los contribuyentes en esa condición.

"La reforma integral se viene planteando desde hace tiempo y quedó en el tintero, ahora a la espera de la nueva gestión. Y debería trabajarse de cara al año 2024, con una pata fundamental: fijar un mínimo no imponible, para que las categorías A, B, C y D, que hoy facturan debajo de la línea de pobreza e incluso indigencia no paguen el monotributo. Así las escalas se ampliarían y algunas bajarían de nivel", argumentó la mendocina Noelia Villafañe, titular de MARA (Monotributistas Asociados de la República Argentina).

Para la profesional y líder del movimiento, "eso permitiría reacomodar la estructura y arrancar de cero con una base más firme. Y desde ahí poder ir actualizando los topes de facturación y la cuota conforme a la inflación".

Pero hay otras patas de la reforma que impulsa MARA, y espera su momento para llevarla al próximo ministro. La segunda tiene que ver con el monotributo contractual, un esquema muy utilizado por el propio Estado (nacional y provincial) para la contratación de trabajadores con ese tipo de vínculo no estable, y donde justamente el proyecto pone el ojo para sumar derechos, como el de vacaciones anuales.

Según Villafañe "se busca que tengan aguinaldo y un resarcimiento en caso de desvinculación. Es otorgarles derechos a muchas personas que trabajan en municipios y hasta hospitales públicos pero también ayudar a aquél monotributista que también contrata a otro".

Por último, la pata previsional. "La idea es que no sea obligado a pagar la obra social si es que no lo recibe, ya que hoy lo hace sin contar con prestaciones médicas en muchos casos. Está siendo estafado, porque no tiene cobertura", acotó al respecto.

También aparece la jubilación en este capítulo. La reforma propone que, a diferencia con la actualidad en que se paga el haber mínimo, quede atado a la categoría y sea directamente proporcional: a mayor categoría, más jubilación.

"Gobierne quien gobierne, tenemos que tratar que en el 2024 se pueda gestionar", concluyó la referente de MARA.

Dos tipos de dólar para exportar

Con más reservas, también desde el sector vitivinícola coinciden en el foco de la preocupación.

"La industria está con problemas de abastecimiento por pagos pendientes al exterior desde hace tiempo. Una cosa son las SIRA, que autorizan el ingreso de los insumo importados, y otra distinta es tener dólares para pagarlos", señalaron desde una de las cámaras representativas de las bodegas exportadoras.

La situación es tan compleja que genera de incremento de costos, y sus coletazos terminan en el eslabón más sensible de la cadena: los precios al público. estamos preocupados por la caída de ventas, incremento de costos, tipo de cambio y lo que pueda pasar con el comercio exterior en general.

Otro frente para la industria del vino abre un interrogante ¿relanzará el nuevo Gobierno el esquema mixto para liquidar divisas por exportaciones?.

Hay que recordar que, para incentivar al ingreso de dólares del comercio exterior, el 17 de agosto Sergio Massa había presentado un formato atípico: desde entonces, los exportadores podían liquidar 70% de sus ventas a valor dólar oficial (que se "descongeló" la semana previa al balotaje con una serie de micro-devaluaciones diarias) y el restante 30% al precio del dólar CCL (Contado con Liqui).

Pero ese esquema venció justamente el viernes 17, último día hábil previo al balotaje. ¿Seguirá?.

Crédito y prorrateo de costos laborales

Aunque postergado por lo urgente (inflación, importación, etc) es parte siempre de cualquier rosario de reclamos en cada reunión entre cámaras y funcionarios. El aparato productivo argentino hace rato no cuenta con financiamiento acorde para aceitar sus procesos.

"La falta de crédito es un problema endémico, sobre todo entre diciembre y febrero. Es la época en que se concentra el 60% de los costos de producción, lo que obliga a las empresas a financiarse con adelanto de exportación que se pactan con los clientes", remarcó Roldán, de CAFIM.

Asimismo, queda en el tintero otro tema fundamental: porratear el costo laboral que conlleva el pago del Formulario 931 de AFIP (contribuciones patronales). En otras palabras, alternarlo por quincenas con el pago de jornales, o, en el mejor de los casos, lograr un diferimiento para la temporada baja (luego de la cosecha).

Para la industria vitivinícola la preocupación es la misma.

Según Milton Kuret, de Bodegas de Argentina "es uno de los temas estructurales a plantear al nuevo Gobierno, porque se necesita financiamiento sobre todo para capital de trabajo luego de la vendimia. Sin dudas esta será una semana para repensar todo".