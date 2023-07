Cuánto giró el Banco Central al Gobierno para pagarle al FMI

Cómo siguen los pagos al FMI

Este desequilibrio se suma al desvió en la meta de déficit fiscal y la de acumulación de reservas, lo cual es la causa que obliga a la renegociación del programa con el FMI.

En las últimas horas desde el Ministerio de Economía trascendió que se unificarán hacia fin de año los vencimientos de julio que suman otros u$s 2.700 millones.

Durante este tiempo el Gobierno buscará finalmente cerrar el nuevo convenio, que se dificulta dadas las persistentes diferencias.

Luego de los vencimientos de julio, el cronograma de pago prevé u$s 751 millones en agosto, u$s 913 en septiembre y otros 2.622 en octubre. El próximo presidente, en tanto, deberá saldar u$s 666 en noviembre y u$s 913 en diciembre.

Si la presión sobre el tipo de cambio crece ante la expectativa electoral, la capacidad de cumplimiento de Argentina frente al Fondo Monetario Internacional puede complejizarse un poco más.

Sin embargo, desde hace varias semanas, a contramano de las disidencias con el FMI, el mercado cambiario da señales de cierta estabilidad. Y con un dólar informal que fluctúa en la banda de $492/$495, pero suele registrar saltos.

Fuente: Agencia NA