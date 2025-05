Crisis en el sector porcino y carne vacuna por las nubes: el doble frente del mercado cárnico

Por región, Rosario, Córdoba y AMBA lideran los aumentos a nivel nacional:

En Rosario , la carne vacuna subió 6,1% mensual y 65,1% interanual . El osobuco (9,4%) , la carnaza común (8,1%) y el roast beef (7,9%) lideraron las alzas.

, la . El , la y el lideraron las alzas. En Córdoba , los precios subieron 3,7% mensual y 64% en el último año . Los cortes con mayor incremento fueron la paleta (5,8%) y la bola de lomo (5%) .

, los . Los cortes con mayor incremento fueron la y la . En el AMBA, el aumento fue del 4,1% mensual. Las zonas con mayores alzas fueron el norte del GBA (6,1%) y el sur (5,1%).

image.png Los precios de la carne siguen su ritmo ascendente en los mostradores

Precios relativos y consumo

El informe también analiza la relación entre el precio del asado y el del pollo y cerdo. Con un kilo de asado, en promedio se pudieron comprar 3,16 kilos de pollo fresco, un 4,7% más que hace un año. En el caso del cerdo, esa relación fue de 1,49 kilos de pechito, también en alza (+4% interanual).

En AMBA, los cortes que más subieron en abril fueron el osobuco y la paleta (6,5%), la colita de cuadril (5,7%) y el roast beef (5,4%). En contraste, el matambre tuvo el menor incremento mensual (1%), seguido por el vacío (2,4%).

La industria del cerdo en crisis terminal

Mientras la carne vacuna sigue la escalada de precios sin fin, otro sector cárnico como el porcino enfrenta una de las peores crisis en casi 30 años. La situación es tan crítica que, de continuar la tendencia actual, podría producirse un desmantelamiento del sistema productivo similar al ocurrido en los años noventa.

De acuerdo con un informe de la consultora especializada JLU, abril 2025 marcará un récord de importaciones de carne de cerdo, al punto que ya se importó más en los primeros cuatro meses del año que en todo 2024. “Hay que retroceder casi 28 años para encontrar cifras similares. En ese entonces se destruyó la producción argentina y no sería raro que vuelva a ocurrir”, alerta el documento de la consultora especializada.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/juanluisuccelli/status/1919476070929060108&partner=&hide_thread=false Compartimos con Uds. el resumen del Comercio Exterior del Sector Porcino de Argentina durante el mes de Abril. Las exageradas importaciones solo merecen una palabra: vergüenza #cerdoargentino pic.twitter.com/nOC1WRlE5m — Juan Luis Uccelli (@juanluisuccelli) May 5, 2025

Avalancha de importaciones y precios en baja

El informe subraya que esta crisis es resultado de la apertura comercial que impulsa el Gobierno, lo que favorece el ingreso de cortes importados en un contexto donde los precios internos no alcanzan a cubrir los costos de producción.

Si bien el precio del cerdo en pie mostró una suba interanual del 36,1% en dólares, en abril bajó un 4,8% respecto al mes anterior, según datos de mercado. A esto se suma que la media res porcina no varió y, en contrapartida, los precios minoristas aumentaron un 3,4%, lo que genera una fuerte presión sobre la cadena productiva.

“La cotización dolarizada del cerdo argentino es todavía alta para competir a nivel internacional”, advierte Juan Luis Uccelli, titular de la consultora. “Lo que sucedió en abril en el sector porcino es paradójico, justo cuando el gobierno nacional expresa preocupación por los precios, pero toma medidas que no atacan el problema de fondo”.

Exportaciones con destino incierto

El sector valora los esfuerzos por abrir nuevos mercados, como el de Filipinas, pero advierte que la eficiencia productiva local no alcanza para sostener el negocio si no se corrigen los desequilibrios. “Exportar no resuelve nada si los precios no cierran. El problema no es la productividad, sino el contexto”, concluye el informe.

De continuar esta tendencia, los referentes del sector no descartan un éxodo de pequeños y medianos productores y un proceso de concentración que afectará el empleo, la producción local y la soberanía alimentaria.