datos

Crece la morosidad en tarjetas y préstamos personales por el encarecimiento del crédito

La suba de tasas disparó la morosidad en tarjetas y préstamos, que ya supera el 5%. Con salarios rezagados y deudas más caras.

Mayor uso de la tarjeta de crédito para la compra de alimentos.

Mayor uso de la tarjeta de crédito para la compra de alimentos.

El salto en el costo del financiamiento se da en un momento en que el crédito al consumo venía mostrando un crecimiento sostenido, tanto en el uso de tarjetas como en la expansión de los préstamos personales. Sin embargo, los salarios no acompañaron ese ritmo y el descalce entre ingresos y deudas derivó en un incremento de los incumplimientos.

Lee además
La Guardería de los Olivos: un proyecto que busca salvar el legado centenario de los inmigrantes
Gran Mendoza

La Guardería de los Olivos: un proyecto que busca salvar el legado centenario de los inmigrantes en Mendoza
mujeres en el vino: solo 3 de cada 10 empleos en bodegas son femeninos
Economias Regionales

Mujeres en el vino: solo 3 de cada 10 empleos en bodegas son femeninos

Según datos oficiales, a mayo la mora alcanzaba el 4,2% en tarjetas de crédito, más del doble del nivel registrado un año antes, y trepaba al 5,6% en préstamos personales. La tendencia, remarcaron algunos banqueros consultados por la Agencia Noticias Argentinas, no se detuvo en los últimos meses y anticipa mayores dificultades hacia fin de año.

Las tasas nominales anuales para financiar saldos impagos con tarjetas rondan actualmente entre 76% y 90%. Con la suma de impuestos y gastos administrativos, el costo financiero total (CFT) supera ampliamente el 100%. En los préstamos personales, el costo real es aún más elevado: para un tomador con buen historial crediticio, un crédito a cuatro años puede implicar un CFT de más del 140%.

La presión impositiva agrava el escenario

La presión impositiva agrava el escenario. Al interés pactado se le adiciona IVA e Ingresos Brutos, lo que encarece aún más la deuda final que afrontan las familias. En la práctica, cada punto adicional de tasa implica una carga mayor que no puede trasladarse a ningún otro actor más que al propio presupuesto familiar.

La combinación de tasas altas, inflación persistente y salarios rezagados deriva en un escenario complejo, ya que quienes pagan solo el mínimo de la tarjeta corren el riesgo de que la deuda se multiplique y se extienda por años. Con intereses que duplican o triplican el capital original, el endeudamiento se convierte en una bola de nieve difícil de frenar.

Los bancos señalan que no todos los clientes están expuestos del mismo modo. Aquellos con ingresos estables y buen historial crediticio consiguen condiciones relativamente más favorables, mientras que quienes ya arrastran atrasos o tienen salarios más inestables enfrentan el mayor impacto.

El aumento de la mora refleja no solo la presión del costo financiero, sino también la fragilidad de los ingresos reales. Con más de la mitad de la población bancarizada, las familias argentinas dependen de líneas de crédito cada vez más caras para sostener el consumo.

Las proyecciones privadas anticipan que la morosidad seguirá creciendo en lo que resta del año, en paralelo con la estrategia oficial de mantener tasas altas para contener al dólar. El desafío para los hogares será administrar sus deudas en un contexto en el que endeudarse ya no aparece como una alternativa accesible, sino como un riesgo cada vez mayor.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 30 de agosto de 2025

Cuánto dinero se destina por año en productos de gestión menstrual

Sospechas de coima: cómo afecta a Javier Milei y al futuro del gobierno libertario

Dólar, inflación y elecciones: cómo se prepara el mercado en la previa electoral

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 29 de agosto de 2025

Ajuste en el Estado: el Gobierno nacional eliminó 53 mil empleos en menos de dos años

Cómo generar una consultoría en Recursos Humanos para mejorar la productividad con enfoque humano

Retiro de YPF de áreas convencionales en Mendoza: qué exige la provincia

LO QUE SE LEE AHORA
La Guardería de los Olivos: un proyecto que busca salvar el legado centenario de los inmigrantes
Gran Mendoza

La Guardería de los Olivos: un proyecto que busca salvar el legado centenario de los inmigrantes en Mendoza

Las Más Leídas

Lluvia en la provincia de Mendoza: las condiciones climáticas en las diferentes zonas
En detalle

Mendoza bajo alerta naranja por lluvias intensas: los primeros reportes en la provincia

Así está el Paso Internacional Los Libertadores.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este sábado 30 de agosto

Día de Santa Rosa de Lima: por qué se recuerda hoy, 30 de agosto
Efemérides santoral

Día de Santa Rosa de Lima: por qué se recuerda hoy, 30 de agosto

Filtraron audios de Karina Milei y Manuel Adorni dijo que es un escándalo sin precedentes
Crisis en el oficialismo

Filtraron audios de Karina Milei y Adorni dijo que es "un escándalo sin precedentes"

Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta canoas.
El clima

Tormenta de Santa Rosa: lluvias históricas en Mendoza para este fin de semana

Te Puede Interesar

Casas inundadas, árboles caídos y granizo: las intensas lluvias causaron graves daños en Mendoza (Foto ilustrativa)
Zonas afectadas

Casas inundadas, árboles caídos y granizo: las intensas lluvias causaron graves daños en Mendoza

Por Luis Calizaya
Cuál es el estado de las rutas de la provincia de Mendoza, hoy 30 de agosto
Atención conductores

Cuál es el estado de las rutas de la provincia de Mendoza, hoy 30 de agosto

Por Luis Calizaya
Una docente les enseña a adultos mayores a integrarse al sistema digital: la metodología de trabajo.
Historia de vida

Docente rompe la brecha digital: el innovador método para enseñar tecnología a adultos mayores

Por Natalia Mantineo