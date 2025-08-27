Con tasas más altas, este es el monto en depósito a plazo fijo que deja $100.000 de ganancia

El depósito a plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más elegidas por los ahorristas tradicionales como forma de resguardar y optimizar sus ingresos destinados al ahorro. En este marco, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica cada semana las tasas de interés que ofrecen las principales entidades bancarias.

Según detalla el organismo, la tabla de referencia está compuesta por los 10 bancos con mayor volumen de depósitos , e incluye además a aquellas entidades que informan las tasas disponibles para no clientes.

Negociación Controladores aéreos cancelaron el paro tras llegar a un acuerdo con la Nación

ATENCIÓN AHORRISTAS Cuánto hay que invertir en un depósito a plazo fijo para ganar $100.000

Durante el último mes, los rendimientos mostraron fuertes variaciones: muchas entidades pasaron de pagar entre un 19% y un 27% de Tasa Nominal Anual (TNA) a ofrecer niveles cercanos al 50%, lo que supone un cambio significativo en la rentabilidad de esta inversión.

En la última semana de agosto, los bancos que ofrecen mejores tasas son el ICBC y el Nación.

Cuánto invertir en un plazo fijo para ganar $100.000 en 30 días

Con estas tasas de referencia, este es el capital que se necesita depositar en cada banco para obtener una renta mensual de $100.000:

Banco ICBC: $2.514.285,71

$2.514.285,71 Banco Nación: $2.553.191,49

$2.553.191,49 Banco Galicia: $2.666.666,67

$2.666.666,67 Banco Macro: $2.666.666,67

$2.666.666,67 Banco Credicoop: $2.727.272,73

$2.727.272,73 BBVA: $2.790.697,67

$2.790.697,67 Banco Santander: $3.157.894,74

De este modo, el ICBC se posiciona como la entidad más conveniente del listado, ya que exige un menor monto para alcanzar la ganancia buscada.