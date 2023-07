Conserje "de oro": de un hotel 5 estrellas al n° 1 de Sudamérica

"Mi día a día transcurre en asesorar a los huéspedes en lo que necesiten, porque muchas veces se encuentran perdidos en la ciudad, o no saben qué está de moda, qué es lo último. En ocasiones llegan un feriado en Argentina y no tienen ni idea, y hay que guiarlos", cuenta Rodríguez en charla con Sitio Andino detrás de su escritorio en el lobby del hotel, siempre a la vista y atento a los que arriban .

Recomendar lugares para visitar, hacer las reservas por ellos y armar itinerarios desde dónde pueden ir a comprar ropa hasta un lugar para almorzar, o preparar una bienvenida. Todo ese universo le compete al "concierge" de un hotel de lujo, el responsable de las llaves del hotel, de ahí el nombre del galardón.

El nuevo conserje de oro mendocino desgrana anécdotas. "Cierta vez una pareja me pidió reservarles una bodega para renovar sus votos matrimoniales allí, y en inglés. Además, debía ser sorpresa para uno de ellos. El enólogo terminó oficiando casi como sacerdote. Tuvimos que estar en todos los detalles y fue mucho trabajo, pero resultó muy emotivo, terminaron todos llorando".

¿Qué pasa si hay un imprevisto? Hay que solucionarlo, como sea.

"Un matrimonio vino a pedirme un vuelo privado a Buenos Aires. "Hola. Queremos ir en un vuelo privado en hora u hora y media a Buenos Aires", dijeron. Parecía imposible en tan poco tiempo, pero gracias a la red de contactos que tenemos lo conseguimos y pudieron viajar. En ocasiones lo agradecen y en otra no, pero queda la satisfacción del deber cumplido porque si algo me molesta es no poder dar una solución", cuenta Rodríguez.

Martín Rodríguez Concierge.jpg Llaves de Oro, el símbolo del rol que cumple un conserje en cada hotel 5 estrellas Foto: Yemel Fil

Camino a las "Llaves de Oro"

El nuevo responsable de las Llaves de Oro recuerda su comienzo como recepcionista antes de llegar al área de conserjería del hotel. Hace unos años supo de la Asociación de Conserjes de Grandes Hoteles de Argentina, que agrupa a sus colegas del país y los distingue con el símbolo de su trabajo siempre que sean miembros al menos 2 años antes de aspirar a un cargo.

A partir de allí inició su camino hacia la flamante presidencia. Según detalla "viajé a mi primer congreso en Queensland (Nueva Zelanda) y recibí las primeras llaves de oro para Mendoza. Luego, en 2015, se sumaron otros colegas de la provincia y ahora me toca ser el primer presidente de Clefs D´Or de Argentina que no trabaja en un hotel de Buenos Aires, lo cual es un orgullo y una gran responsabilidad para mí".

¿Qué se juzga o se pondera para elegir a un conserje como presidente de la Asociación que otorga las Llaves de Oro, y con competencia a nivel de Sudamérica?

"Creo que tuvieron en cuenta el trabajo de años dentro de la Asociación. He intentado ser proactivo, tanto aportando ideas como reuniéndome con colegas y proveedores locales y nacionales, y haciendo una red de contactos con otras filiales que dependen de Argentina, como Chile, Uruguay, Perú y Ecuador", reseña Rodríguez.

Objetivos: visibilidad y ampliar la red

Sumar más conserjes en los lobbys de los hoteles es la primer premisa del nuevo n° 1 de la Asociación Llaves de Oro de Mendoza.

A su criterio "eso nos brinda mucha más información sobre nuestra actividad. Y además permite ampliar nuestro networking, y firmar convenios ".

Por eso, la hoja de ruta de Rodríguez en su nuevo cargo ya tiene previstos viajes a Perú y Ecuador. El objetivo: reunirse con gerentes de los hoteles 5 estrellas de esos países y coordinar capacitaciones con ese fin "para "sumar más llaves", como decimos entre nosotros, porque allí hay mucho potencial".

En tal sentido, el antecedente más fresco es el reciente Congreso realizado en Punta del Este (Uruguay). Con una charla abierta, admite haber concitado interés de sus colegas del vecino país, aunque no de todos "por lo que hay que predicar con la palabra para dar a conocer este puesto del que mucha gente no sabe, como me pasó a mí cuando me propusieron ser conserje. Hay que lograr más visibilidad".

La Mendoza turística: qué tiene y le falta

Claro que el trabajo del responsable de las "llaves" de un hotel no está aislado del contexto. Y surge la inquietud acerca de si todo está dado en una provincia que vive del turismo como Mendoza.

"Tenemos muy buena conectividad. Obviamente que se podría seguir creciendo, pero tienen que acompañar las plazas hoteleras. También excelente gastronomía, el mejor Malbec del mundo está acá, y eso atrae muchísimo. Hablando con gente de afuera muchos dicen "ustedes no saben lo que tienen, Mendoza es una hermosa ciudad"", repasa Rodríguez sobre los puntos fuertes de la Mendoza turística.

¿Y en el debe? "Falta todavía mucha capacitación, nunca hay que bajar los brazos en eso, no solamente para los hoteleros sino también para las agencias. Lo mismo para los choferes, que son una piedra fundamental en ésto, porque los visitantes viajan por todo el mundo y nos comparan con Europa y Estados Unidos".