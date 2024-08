Con las primeras muestras de cobre, qué proyectan los dueños de Cerro Amarillo

"Pudimos hacer el camino, el campamento y obtener las primeras muestras tras muchos años que no se hacía en Mendoza en una ventana de tiempo muy corta, por las nevadas de noviembre y de marzo. De todos modos, las muestras indican la existencia de pórfidos de cobre, que es lo que estamos interesados. Seguimos trabajando a partir de la teoría geológica de que hay un alto porcentaje de mineralización en todo ese cinturón", ratificó Emiliano Gatti , titular de Huincul.

De la cerámica a la minería: cobre y algo más

Huincul es parte de Grupo Alberdi, que tiene en la producción de cerámicas el "core" del negocio. La nave nodriza de Alberdi formó con el tiempo toda una flota relacionada más con la energía.

El resto de las unidades son Alberdi Energy ( dedicada a energías renovables, con el parque solar Cauchari, el más grande y alto de Latam, en la Puna jujeña), equipos para el sector del petróleo y el gas, y también la exploración y extracción de litio, otro de los llamados minerales críticos junto al cobre.

Hoy Cerro Amarillo representa menos de 1/4 parte de todo lo que Huincul pretende explorar, y eventualmente explotar en Malargüe. Es que hoy es dueña de una propiedad minera de 63.000 hectáreas en total a una altura de 3.000 msnm, donde la nieve suele complicar los trabajos.

Si bien la lupa está puesta en el cobre, según Gatti "del resto de los proyectos ya tenemos algo de información. En la próxima campaña vamos a seguir tomando muestras y haciendo caminos para llegar a hacer más perforaciones en Cajón Grande y Vaca de Cobre, dentro de un plan nuevo que incluye a las propiedades adquiridas luego de empezar con Cerro Amarillo".

Por lo pronto, y aunque las cifras se mantienen en reserva, desde la compañía aseguran que las 1.600 muestras tomadas dieron valores "muy altos" de cobre, lo que implica "posibilidades de ser extraído".

emiliano gatti, cerro amarillo.jpg Emiliano Gatti, propietario de Huincul, la firma concesionaria del proyecto Cerro Amarillo en Malargüe Foto: Yemel Fil

RIGI, inversión y nuevos socios para Cerro Amarillo

Después de cerrar la compra del proyecto a mediados del 2023, Huincul definió un plan de inversión a 3 años para completar las perforaciones necesarias dentro de la etapa de exploración en Cerro Amarillo.

El presupuesto total es de u$d 15 millones. De ese total, ya se invirtieron u$d 4 millones, pero queda mucho por delante.

En esa instancia, los impulsores del emprendimiento, en plena búsqueda de nuevos socios, reciben con beneplácito la puesta en marcha del RIGI (Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones). Es que acaban de firmar un acuerdo de confidencialidad con 2 multinacionales mineras que, admiten, le dará el impulso necesario para completar la exploración y seguir hacia la faz de explotación.

"Tenemos un plan de inversión con capitales propios, pero buscamos socios para avanzar con los otros proyectos porque 63 mil hectáreas es mucho para abarcar. Realmente el RIGI es algo muy beneficioso en ese aspecto, que ya funciona en la minería del mundo: las grandes empresas comparan condiciones entre países, y todo lo que se pueda hacer para sembrar confianza y que inviertan acá es bueno, después años con cepo y sin libertad de acción para la industria", dice el empresario.

Tras reconocer el apoyo del Gobierno para avanzar (hasta con una defensa del nuevo Código de Procedimientos Mineros) , asegura que "no es un momento en el que podamos darnos el lujo de decir "minería sí o minería no", simplemente por la situación económica del país. Necesitamos una minería saludable y sustentable para la provincia: incluso yo, viniendo de afuera de la minería, tenía prejuicios. Hay que tener un poco de paciencia porque los tiempos de la minería no son los de otras industrias".

emiliano gatti, cerro amarillo.jpg Gatti confía en que, con nuevos socios inversores, Cerro Amarillo pueda empezar a explotar cobre en los próximos 5 años. Foto: Yemel Fil

El plan para 2024- 2027

Mientras se cierra trato con los nuevos socios, Huincul quiere cumplir con su plan inicial a rajatabla.

Por eso, para la próxima primavera tiene en carpeta, a partir de una ramificación de la nueva ruta que va al corazón de Cerro Amarillo, seguir con otros 9 pozos en la zona de Vaca de Cobre, cerca de Cerro Apero, otra de las áreas que prometen dentro del bloque.

"La idea es seguir haciendo estudios geofísicos que nos den más información del terreno. El plan es terminar de perforar 18 mil metros, algo que puede ir variando en la medida que se incorporen nuevos jugadores a la empresa", anticipa Gatti.

Al plan de prospección y exploración de Cerro Amarillo le restan otros 3 años. Con ese horizonte, la compañía se propone descubrir "otros 4 o 5 targets más de importancia como para pensar en empezar con la construcción de una mina en los próximos cuatro o cinco años".