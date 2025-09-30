30 de septiembre de 2025
COMIDA RÁPIDA EN VENTA

Burger King a la venta en Argentina: qué compradores buscan quedarse con el gigante de la gastronomía

La cadena de hamburguesas pone a la venta su operación en Argentina, generando interés en el sector de la gastronomía local e internacional. Quiénes suenan.

Burger King a la venta en Argentina: qué compradores buscan quedarse con el gigante de la gastronomía

Burger King a la venta en Argentina: qué compradores buscan quedarse con el gigante de la gastronomía

Por Sitio Andino Economía

Un gigante de la gastronomía latinoamericana se despide de Argentina. Se trata de Burger King, cuyo operador local, el grupo mexicano Alsea, decidió vender su operación en el país. De esta manera, la cadena que compite con McDonald’s y Mostaza pone a la venta su negocio tras años de presencia en territorio argentino.

La decisión forma parte de un proceso de desinversión regional de Alsea, que también incluye la venta de sus operaciones en Chile y México.

La venta no implica la salida de Alsea del país

Aunque Burger King está en venta, el grupo Alsea no se retira de Argentina. A diferencia de otras multinacionales que abandonaron la región, la compañía continuará operando a través de Starbucks, la cadena de cafeterías que actualmente cuenta con 133 locales en el país.

Posibles compradores de Burger King

El banco BBVA recibió de Alsea el mandato para buscar un comprador, y rápidamente surgieron varios interesados. Entre los posibles candidatos se encuentran fondos de inversión, grupos locales de gastronomía e incluso operadores internacionales del mismo sector.

Entre los nombres que circulan se destacan:

  • DGSA, propietarios de las pizzerías Kentucky, Sbarro y Chicken Chill.
  • Fondo Inverlat, dueño de Havanna y hasta 2018 operador de Wendy’s y KFC.
  • Grupo ecuatoriano Int Food, que ingresó al negocio al adquirir a Inverlat las operaciones de los mencionados locales.

El recorrido de la cadena en Argentina

Burger King llegó a Argentina en 1989, inaugurando su primer local en Belgrano. Actualmente, la cadena cuenta con 116 locales, todos incluidos dentro del paquete que se vende junto a los negocios de Chile y México.

burger king1
La venta de Burger King no implica la salida de Alsea del país, ya que la cadena Starbucks continuará en la región

La marca fue durante años la segunda más importante en comida rápida, detrás de McDonald’s, hasta que en 2008 fue superada por Mostaza y hoy ocupa el tercer lugar. Este aumento de la competencia dificultó el crecimiento sostenido de la compañía en el país.

Impacto de la pandemia y reconversión de la cadena

Los indicadores de Burger King ya mostraban señales negativas antes de la pandemia. La cuarentena para prevenir la expansión del Covid-19 derivó en cierres y reconfiguración de varias sucursales, entre ellas el emblemático local de Corrientes y Florida, que cerró en enero de 2019 tras 24 años de funcionamiento.

La cadena también implementó una reconversión de su modelo de negocio. Esto incluyó nuevos formatos de atención y experiencias enfocadas en la calidad del producto más que en el volumen, la incorporación de opciones más saludables y la ampliación de canales digitales, delivery y otras alternativas de venta/ Perfil

