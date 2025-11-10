10 de noviembre de 2025
ANSES: quiénes cobran este lunes 10 de noviembre de 2025

ANSES informa que inicia el pago a jubilados y pensionados con haber mínimo, así como a los beneficiarios de la Asignación Familiar y Universal por Hijo.

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este lunes 10 de noviembre. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por debajo del haber mínimo y tengan DNI finalizados en 0, recibirán su pago correspondiente.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Las personas con documentos terminados en 0 podrán cobrar este beneficio a través de Anses.

Asignación por Embarazo

Con respecto a esta categoría, quienes tengan documentos concluidos en 0, podrán disponer del pago asignado.

Asignaciones por Prenatal y Maternidad

La entidad especificó que todos los titulares que presenten documentos terminados en 0 y 1, accederán a la retribución.

Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios con DNI finalizado en 0 y 1 ya tienen disponible el monto asignado.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 10 de noviembre hasta el 10 de diciembre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Prestación por Desempleo Plan 2

El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 2 de octubre, todas las terminaciones podrán obtener este importe hasta hoy.

Calendario, Anses.jpg
ANSES cu&aacute;ndo cobro: calendario de pagos completo para el mes de noviembre

ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de noviembre

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para noviembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 10 de noviembre
  • Documentos terminados en 1: 11 de noviembre
  • Documentos terminados en 2: 12 de noviembre
  • Documentos terminados en 3: 13 de noviembre
  • Documentos terminados en 4: 14 de noviembre
  • Documentos terminados en 5: 17 de noviembre
  • Documentos terminados en 6: 18 de noviembre
  • Documentos terminados en 7: 19 de noviembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 10 de noviembre
  • Documentos terminados en 1: 11 de noviembre
  • Documentos terminados en 2: 12 de noviembre
  • Documentos terminados en 3: 13 de noviembre
  • Documentos terminados en 4: 14 de noviembre
  • Documentos terminados en 5: 17 de noviembre
  • Documentos terminados en 6: 18 de noviembre
  • Documentos terminados en 7: 19 de noviembre
  • Documentos terminados en 8: 20 de noviembre
  • Documentos terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 10 de noviembre
  • Documentos terminados en 1: 11 de noviembre
  • Documentos terminados en 2: 12 de noviembre
  • Documentos terminados en 3: 13 de noviembre
  • Documentos terminados en 4: 14 de noviembre
  • Documentos terminados en 5: 17 de noviembre
  • Documentos terminados en 6: 18 de noviembre
  • Documentos terminados en 7: 19 de noviembre
  • Documentos terminados en 8: 20 de noviembre
  • Documentos terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: todos los documentos desde el miércoles 12 de noviembre al 10 de diciembre de 2025
  • Segunda quincena: todos los documentos desde el miércoles 26 de noviembre al 10 de diciembre de 2025

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre.

Desempleo Plan 1

  • Documentos terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Desempleo Plan 2

  • Octubre: todas las terminaciones de documento desde el jueves 30 de octubre al 10 de este mismo mes.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

