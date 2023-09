Alquileres temporarios: con más oferta y subas en dólares, el Gobierno sale a controlar

En ese sentido, el agente inmobiliario señala un "combo" de 3 factores que explica ese éxodo "como son, además de esa baja rentabilidad, una inflación elevada y en definitiva la menor oferta de inmuebles".

También coincide en eso Marcelo Reynoso, director de Calidad y Servicios Turísticos del Emetur (Ente Mendoza Turismo). De hecho, el ente oficial encabeza una cruzada para formalizar y controlar la oferta en la provincia (ver abajo).

También te puede interesar: Alquileres temporarios: fuera de la ley y todo control

Según Reynoso "muchas propiedades pasaron a alquilarse temporariamente por el efecto de la ley, que también encareció el costo de vida de la población. Son desviaciones que se dan no solo en Argentina sino en otras partes del mundo, y los destinos más afectados por el arribo de turistas como Mendoza buscan soluciones de distinto tipo".

alquileres temporarios, turistas.png En medio de una alta informalidad, los alquileres temporarios a turistas reportan hasta 100 dólares diarios.

Oferta (informal) y dólares

Fuentes del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Mendoza señalan que en Mendoza, entre 40% y 60% de propiedades en alquiler convencional (contratos a 3 años, según la ley actual) "bajaron cartel" en gran medida para ofrecerse al turismo, aunque una porción va a la venta o "directamente a no hacer nada".

Por lo pronto, la oferta de inmuebles para el mercado turístico, en su mayoría amoblados y con servicios, es tan diversa como los precios que se piden. Hay de todo: departamentos en pleno Centro de la Ciudad, casas en Luján, o incluso en barrios privados de Maipú.

Existe una dispersión, conforme crece la disponibilidad para atender una demanda sostenida y acorde a la zona. Algunos ejemplos: un departamento de 1 dormitorio o monoambiente amplio en la 4ta Sección de Ciudad de Mendoza cuesta unos u$s 30 diarios. Si se trata de uno con ammenities y cochera en la cotizada 5ta Sección trepa a u$s 80 o más.

Claro que en otras zonas los valores aún son más altos. Ocurre con casas en áreas más exclusivas (La Puntilla o Chacras, en Luján), y sobre todo de barrios privados, por las que se pide hasta u$s 150 por día, incluidos expensas y blanco.

Del lado de los turistas extranjeros, casi no hay quejas. Para sus bolsillos, el precio de un alquiler temporario, más allá de la inflación que se refleja en el dólar también, todavía es accesible.

El italiano Stéfano (35) encontró un departamento para pasar 3 días en Mendoza vía Booking: cocina, living, TV + Wifi, baño, dormitorio, cochera y terraza. Para asegurarse las fechas y el valor (u$s 49,50 por noche), lo reservó a fines de julio.

"Me resultó una buena opción, porque pude congelar el precio con una seña del 30% y cancelar al momento de recibir la llave del dueño", contó sobre su experiencia por la que desembolsó u$s 179 en total con impuestos. Claro que al dueño del lugar le rinde más ahora ($65.000), que previo a la devaluación del 14 de agosto ($51.000).

El Gobierno promete más control

Los ejemplos no faltan. Como el de Pablo (su nombre ficticio) que publica un departamento amoblado (ex estudio) en pleno Centro de la Ciudad de Mendoza en una de las plataformas de alojamientos turísticos más conocidas del mundo. El lugar le asegura u$s 100/día, pero evita detalles: sabe que, sin estar inscripto en el Emetur, su situación es irregular.

También te puede interesar: La regulación de alquileres temporarios abre una luz de esperanza en el sector

Frente al panorama actual, desde el ente oficialreconocen que la oferta creció el último tiempo. Y ya hay una avanzada junto a ATM y los municipios sobre la registración.

"La ley que teníamos era un tanto restrictiva. Ahora trabajamos junto a la Legislatura también para poder hacer una inscripción integral desde las tres partes: tasas e impuestos provinciales, registro en Turismo y la habilitación municipal. Hay que tener en cuenta que por la ley orgánica de municipios son los facultados a habilitar cualquier actividad comercial, y en este caso, decidir sobre la habitabilidad de alojamientos temporarios", señaló Reynoso.

El funcionario pone como ejemplo la decisión del Gobierno alemán, que obligó a dueños de inmuebles ociosos a ponerlos en alquiler permanente. Y también un dictamen reciente de la Justicia de Nueva York, que acaba de prohibir el alquiler temporario vía plataformas como Airbnb.