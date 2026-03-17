San Rafael incorpora un tomógrafo de última generación con inteligencia artificial

Por Sitio Andino Departamentales







El Centro del Diagnóstico de San Rafael ha incorporado un tomógrafo de la empresa Canon, de última generación, para brindarle este servicio indispensable a toda la sociedad sureña. El tomógrafo se había presentado en la Feria Internacional de Tecnología Médica en Chicago, donde estuvo presente uno de los directores del Centro del Diagnóstico, el Dr. Fernando Díaz junto a la Dra. Díaz.

image El tomógrafo es de última tecnología con Inteligencia Artificial incorporada y tiene la ventaja de que permite reducir en un 50% la dosis de radiación, lo cual además brinda mayor comodidad al paciente; lo cual, a 90 días de haber sido presentado en Chicago que ya esté en San Rafael es todo un logro científico, ya que es el primero en ingresar a la provincia de Mendoza y uno de los primeros en todo el país.

Es un equipo que permite acortar los tiempos del diagnóstico; es ganar en salud, donde gana no solo el paciente, sino también desde la parte profesional.

image Los doctores Varela y Díaz destacaron el esfuerzo de mucha gente, tanto de todo el personal del Centro del Diagnóstico como de la Clínica Ciudad, PAMI y Hospital Español, que a través de un esfuerzo en conjunto se ha podido lograr concretar este sueño que desde hoy se transforma en una realidad por el bien de la salud del sur mendocino.

image Julio Varela, director médico del Centro del Diagnóstico, dialogó con Noticiero Andino y comentó sobre esta importante incorporación médica: "Hoy día estamos incorporando un tomógrafo de la empresa Canon de última generación. Es un gran esfuerzo que realiza el Centro para brindarle a la sociedad samrafaelina el último adelanto que se presentó en Chicago y a 90 días de esa presentación ya lo tenemos en San Rafael, realmente un verdadero lujo". Tomógrafo de última generación ya brinda servicios médicos en San Rafael Embed - CENTRO DEL DIAGNÓSTICO - TOMÓGRAFO DE ÚLTIMA GENERACIÓN