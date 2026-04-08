Rama Caída conmemoró su aniversario destacando su crecimiento y comunidad

El distrito de Rama Caída en el departamento de San Rafael conmemoró su 138° aniversario con un acto protocolar realizado en la Plaza Yuma Félix .

La actividad contó con la participación de autoridades municipales, representantes de instituciones y una importante presencia de vecinos, en una jornada que destacó la identidad y el crecimiento de la comunidad .

Durante la celebración se puso en valor la importancia de los espacios de encuentro como pilares fundamentales para fortalecer el sentido de pertenencia.

En ese marco, la delegada distrital, Susana Toro, expresó: “Rama Caída se caracteriza por ser un pueblo muy solidario y muy trabajador, por eso debemos trabajar todos juntos para seguir creciendo como distrito”.

Reconocimiento a la historia y a los pioneros

Por su parte, el secretario de Gobierno, Paulo Campi, destacó la importancia de este tipo de celebraciones. “Poder celebrar estos aniversarios también tiene como objetivo recordar el pasado, poner en valor el trabajo de nuestros pioneros y fortalecer este sentido de comunidad en un distrito que ha crecido muchísimo”, señaló.

Un distrito en crecimiento dentro de San Rafael

El acto permitió resaltar la historia de Rama Caída, el legado de sus primeros habitantes y el crecimiento sostenido que lo posiciona como uno de los distritos más poblados de San Rafael.

Asimismo, se destacó la integración de nuevos vecinos que eligen este punto del departamento para desarrollar su vida, consolidando una comunidad en constante expansión.