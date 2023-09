Quita de retenciones: opiniones disímiles en Tunuyán

Por ejemplo el Vice Presidente de la Cámara de Comercio de Tunuyán, Carlos Dávila , considera que; " es una muy buena señal, aunque no luce" , y fundamenta su testimonio en la caída de las ventas en el mercado interno que, tomando el período agosto 2022/23; llega al 25%. Por otra parte, Dávila considera que se debe aguardar el procedimiento que seguirán los exportadores en relación a los productores, si este ingreso de dinero será volcado al eslabón más débil (e imprescindible) de la cadena productiva del vino.

Por su parte el empresario bodeguero, Laureano Gómez , expresó que es; "una medida que suma" , aunque no dejó de mencionar que el verdadero problema pasa por el tipo de cambio al que se liquidan las exportaciones y concluyó que se trata de una medida de ayuda financiera más que económica, teniendo en cuenta que el 4.5% que se retenía al momento de realizar la exportación era reintegrado con posterioridad (luego de realizar algunos trámites) por el Gobierno Nacional.

Tunuyan, quita de retenciones al vino y mosto: una medida que ayuda más financiera que económica

TVA Valle de Uco también consultó con el empresario vitivinícola Alejandro Fadel, quien considera que esta medida solamente beneficia a las empresas que exportan más de U$S 500.000.- anuales, ya que las que no llegan a ese importe no pagaban esos derechos de exportación. Además, Alejandro Fadel considera que a ninguna empresa le cierra hoy el negocio de la exportación, porque el rápido crecimiento de los costos internos dificultan en demasía la rentabilidad.