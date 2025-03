¿Quién es el alvearense de 20 años que debutó en la Primera División del Fútbol Argentino?

Embed - Juani on Instagram: "14/03/2025 Llegó el día de poder cumplir mi sueño, el cual me costó muchisimo trabajo y sacrificio, muchos días tristes y otros felices. Con tan solo 13 años me fui a 1200 kilómetros de mi casa en busca de este sueño, dejando a toda mi familia de lado, a mis amigos de la infancia, a mis compañeros de futbol, haciendo una vida prácticamente nueva para mí lejos de todo. Pero gracias a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a toda mi familia y amigos me mantuve fuerte y me ayudaron a seguir adelante y no bajar los brazos. Muchas gracias @aldosivi_oficial por darme un lugar en la pension y confiar en mi, gracias a todos mis compañeros de pensión, del club, gracias a toda la gente que hacían que el día a día sea más fácil, a la gente de lavandería, utileros, cocineros, kinesiologos, encargados de la pension, a todos los técnicos, coordinadores, preparadores físicos que tuve, muchas gracias. Muchas gracias a mi novia que siempre me apoyó en todo y siempre que la necesitaba estuvo ahí. Mamá, papa voy a estar siempre agradecidos con ustedes, siempre me apoyaron y acompañaron en mi sueño, los amo con todo mi corazón! Vamos Aldosivi! "

